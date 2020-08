Dollaren for alvor smittet af corona

SPONSORERET INDHOLD: Dollaren er i den seneste tid blevet udsat for kursfald, og disse kursfald skyldes i høj grad udbredelsen af corona. Vi tager temperaturen på dollaren her.

SPONSORERET INDHOLD

Det så egentlig så positivt ud for dollaren. Efter at have ramt et midlertidigt lavpunkt på kurs 5,99 (prisen i DKK for 1 USD) i januar 2018, var dollarkursen på vej opad i rask tempo; båret frem af en stærk amerikansk økonomi og udsigten til fire år mere med en præsident, der er villig til at gå enddog meget langt for det amerikanske erhvervsliv.

Alt var således fryd og gammen i den amerikanske finansverden – lige indtil coronakrisen dukkede op.

Amerikansk økonomi hårdt ramt

I skrivende stund er det omkring seks måneder siden, at coronakrisen for alvor begyndte at dukke op på folks læber; også på Donald Trumps. Her var beskeden dog klar – coronakrisen var ikke noget, der skulle tages synderlig højde for, og den ville allerhøjst være et mindre fartbump på den økonomiske motorvej.

Siden er Trump blevet klogere. Coronakrisen har nemlig udviklet sig til… ja, en krise. Ikke mindst i USA, hvor arbejdsløsheden har været helt oppe på 14,7% – det højeste niveau siden anden verdenskrig – efter at 30 millioner ansatte måtte tage plads i arbejdsløshedskøen. Dette skyldtes i høj grad en chokeffekt, men samtidig har man også måttet sande, at de amerikanske virksomheders bugnende overskud i mange tilfælde er forsvundet som dug for solen, og at ingen ved, hvad fremtiden bringer.

Dollarfaldet

Den skrantende amerikanske økonomi har sammen med den store usikkerhed – både på coronavirussen og USA’s håndtering heraf – påvirket dollarkursen negativt. Den 24. april i år kostede en amerikansk dollar den nette sum af 6,89 DKK i dag – mindre end fire måneder senere – kan den selvsamme dollar nu købes for 6,24 DKK.

Det svarer til et fald på over 9% på blot fire måneder, og det har fået forex København, London, Hong Kong, Tokyo og resten af valutamarkedet til at spærre øjnene op. Kurspilen peger nemlig stadig stik syd, og udsigten til yderligere fald kommer til at virke selvforstærkende således, at kursen på USD blot falder endnu mere.

Hvad kan rette dollarkursen op?

Et spørgsmål som dette plejer at have en grad af kompleksitet over sig, men det er langt fra tilfældet med det igangværende kursfald. Så længe, at der ikke er kontrol over situationen omkring corona, vil kursen med al sandsynlighed fortsætte med at falde.

Finder man derimod en vaccine – eller lykkes det blot at få styr på inddæmningen af virussen – kan vi formentlig se frem til en brat opbremsning i kursfaldet. Løsningen er derfor på én gang såre simpel og yderst kompleks. Der skal findes en løsning på coronavirussen, der i øjeblikket har smittet dollarkursen.