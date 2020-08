Kvindeaften med fodbold fitness i BSF

I anledning af den nationale ’fodbold fitness-uge’ inviterer BSF alle kvinder over 30 år til at komme forbi og prøve en omgang fodbold fitness i klubben.

Af Redaktionen

Fodbold fitness er træning, der kombinerer fodbold- og fitnessøvelser.

”Dit tekniske niveau med en fodbold er fuldstændig ligegyldigt. Til fodbold fitness kan alle være med og vi står klar til at tage godt imod alle, der møder op på dagen. Vi håber, at så mange som muligt vil kigge forbi til en sjov træning med sved på panden, og opfordrer alle til at tage venner, familiemedlemmer, naboer eller kolleger under armen,” skriver de i invitationen.

Det foregår onsdag den 2. september klokken 19.00 til 20.30 på Marbækvej 12, og holdet er som nævnt for kvinder +30. Det er ikke nødvendigt at investere i fodboldstøvler eller andet udstyr, der kan sagtens spilles i almindelige kondisko. Ligesom formen heller ikke spiller nogen rolle.

Arrangementet afholdes som en del af Bevæg dig for livet-fodboldsamarbejdet mellem DGI og DBU.