”Vi skal anerkende det frivillige arbejde”

Charlotte Holtermann og Morten Skovboe vil med kulturprisen og talentprisen anerkende det lokale talent og ikke mindst det store frivillige arbejde, der bliver gjort mange steder.

Direktør i Danske Bank i Ballerup, Morten Skovboe, og Charlotte Holtermann (A), formand for kultur- og fritidsudvalget vil anerkende det store frivillige arbejde og talent, der ligger bag årets nominerede til kultur- og talentprisen, der uddeles i januar.

Af Anja Berth

Den 28. januar uddeles den årlige kulturpris og talentpris, hvor en udvalgt i hver kategori får 15.000 kroner for sit store frivillige arbejde eller store talent.

Igen i år sætter Ballerup Bladet fokus på uddelingen ved at bringe portrætter af de i alt seks nominerede til priserne inden uddelingen.

Udvælgelsen af de nominerede sker blandt andet af Morten Skovboe fra Danske Bank, der også er den økonomiske giver af prisen samt formand for kultur- og fritidsudvalget i Ballerup Kommune, Charlotte Holtermann (A).

Og de har nogle ret klare mål med at nomineringerne og prisen.

”Det er et gammelt samarbejde som vi så har udvidet efterhånden. En af baggrundene er, at vi vil støtte de lokale talenter og dem, som gør et stort frivilligt arbejde og være en del af det lokale liv. Vi mener, det er vigtigt for os som lokal virksomhed at være engageret i det lokale kulturliv,” siger Morten Skovboe.

Han pointerer også, at det handler om at inspirere.

Gode fællesskaber

”Hvis vi anerkender de lokale talenter og de frivillige ildsjæle, så håber vi også at kunne inspirere andre til at gøre det efter. Det kan i forvejen være svært at få folk til at udføre frivilligt arbejde i en travl hverdag, så ad denne vej håber vi at kunne få andre til at lade sig inspirere,” siger han.

Politisk er det også vigtigt at sætte spot på kulturen og ikke, mindst fællesskabet.

”Uden frivillige, intet fællesskab. Det er vigtigt, at vi har et fællesskab lokalt, det er der både menneskelige og økonomiske grunde til. Vi ser stort ensomhed og manglende fællesskab ger kan føre, til mange ulykker og udgifter, hvis unge eksempelvis kommer i det forkerte selskab. Vi vil vise, at kulturlivet har meget at tilbyde og at vi vil have gode fællesskaber i stedet for dårlige fællesskaber,” siger Charlotte Holtermann som også gerne vil have de positive historier fra kommunen frem.

”Der er nok af negative historier og de skal nok komme frem. Men med disse mennesker er der positive historier, at vil fortælle om engagement og talent, og det vil vi gerne understøtte,” pointerer hun.