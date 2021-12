Vi kan ikke etablere et træningscenter

Debat Kære Lars Petersen.

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og, sundhedsudvalget

Med udsigten til lukningen af LifeCare fitnesscenter på Tempovej den 31. januar næste år spørger du til kommunens muligheder for at etablere et træningscenter.

Vi har som kommune ikke mulighed for at etablere et træningscenter. Ballerup Kommune kan og må ikke være konkurrent til almindelige fitnesscentre. Det kan vi ikke af markeds- og konkurrencehensyn. Det er ikke en kommunal kerneopgave at drive et træningscenter.

Vores opgaver er genoptrænings- og rehabiliteringsforløb til visiterede borgere i en begrænset periode.

Det er udelukkende tilbud til visiterede borgere med en fysisk eller kognitiv funktionsnedsættelse.

Her i Ballerup Kommune findes der mange forskellige frivillige foreninger med gode motionstilbud til jeres aldersgruppe. Krop og psyke hænger sammen, og det gør motion, hvor man er social sammen med andre bestemt også. Derfor kan jeg nævne Senioridrætten, Lokal Motion, Ballerup Motion, BAK motion 60+, Morgendråben,

Cykelcafé og Ældre Sagen, som har mange forskellige motionstilbud. Vi opfordrer til, at alle, der kan, benytter sig af de mange muligheder, som du og andre kan finde i den netop udsendte ”Netværksbogen 2022”.

Derudover er der mange ældre i vores kommune, der træner i de forskellige træningscentre i kommunen, hos en af de fysioterapeutiske klinikker, der findes i kommunen, eller hos et af oplysningsforbundene med flere. Der er efterhånden også kommet flere frivillige lokale gå-tilbud, hvor man også er sammen med andre mennesker. Jeg håber virkelig at du og de andre aktive fra LifeCare finder et eller flere gode tilbud som I kan bruge fremadrettet.