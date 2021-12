VALGKAOS: Kommunaldirektør undskylder over for Seniorrådet

Valget til Seniorrådet foregik på valgsteder i kommunen samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget. Her i Tapeten var næstformand i Seniorrådet Henning Broman valgformand til seniorrådsvalget, og her gik valghandlingen ifølge Broman ’udmærket’. Arkivfoto

Valg til seniorrådet var ifølge valgbestyrelsen ’mangelfuld og kritisabel’. Nu lægger administrationen sig fladt ned, og kommunaldirektør Eik Møller undskylder overfor rådet.

Af Anja Berth

Valg til Seniorrådet blev afholdt samtidig med kommunal- og regionsrådsvalget, men allerede inden valget var der kritik af afviklingen. I modsætning til hvad Seniorrådet havde ønsket blev valget ikke et 100 procent fremmødevalg – i stedet fik vælgerne – borgere over 60 år – sendt stemmesedler hjem med posten, som de så skulle medbringe til valgstedet. Flere havde naturligt glemt sedlerne, og kunne derfor ikke stemme.

Har man glemt sit valgkort, kan man stemme alligevel hvis man identificerer sig.

Derudover havde de tilforordnede til seniorrådsvalget ikke det nødvendige udstyr som helt simple skriveredskaber og skilte og tæpper.

Valgbestyrelsen, der består af politikere og med borgmesteren i spidsen, har på baggrund af kritik fra Seniorrådet bedt administrationen for en redegørelse af forløbet.

Tager hele ansvaret

Øverste ansvarlige er kommunaldirektør Eik Møller , og han er ikke stolt af forløbet.

”Det er jeg rigtig ærgerlig over. Det er et eksempel på, når venstre hånd ikke ved hvad højre laver. At ting falder ned mellem to stole, fordi den ene tror, den anden gør noget. Det har været tydeligt i processen, at der har været mange mangler, og jeg var også rundt på valgstederne på selve valgdagen og undskyldte allerede da over for de tilforordnede, der manglede noget så simpelt som skriveredskaber. Hele processen har været katastrofal; det, der kunne gå galt, gik galt, men jeg påtager mig hele ansvaret, og det skal seniorrådet vide, og de skal have en stor undskyldning,” siger Eik Møller til Ballerup Bladet.

Manglede materialer

Sagen blev drøftet på et møde i kommunalbestyrelsen mandag aften, og i dagsordenen til mødet er der en samlet orientering fra administrationen.

Både før og under valget er der kritikpunkter, blandt andet peger administrationen på, at der ikke har været en projektleder til at styre deadline og kommunikation, ligesom der ikke har været fokus på beslutninger omkring afviklingen.

Desuden peger administrationen på, at der ikke var skriveredskaber og skilte til de tilforordnede til selve valget og at valgsteder var dårligt skiltet, så vælgere ikke kunne finde det.

Samlet set beklager administrationen forløbet og vil undskylde over for Seniorrådet.

Tager rådet alvorligt

Selvom kritikken af valghandlingen er til at tage og føle på, understreger Eik Møller, at de tager Seniorrådet alvorligt.

”Jeg håber, at man vil se den her sag som en enkeltstående sag og ikke et billede af vores samarbejde med Seniorrådet. Vi har et godt samarbejde, og vi tager dem meget alvorligt. Men den her proces skal ikke gentage sig, og vi vil nu arbejde på en klar opgavefordeling, så det ikke sker igen, ” siger Eik Møller.

Ikke hyle mere op

Næstformand i Seniorrådet Henning Broman, der inden valget rasede over blandt andet beslutningen om at sende stemmesedler ud, er glad for undskyldningen:

”Vi tager naturligvis imod undskyldningen. Valget forløb jo nogenlunde alligevel. Og vi har sikret os at være med i den gruppe, der skal evaluere og rådgive omkring valget. Og så kan det jo ikke nytte noget at blive ved med at hyle op og græde over spildt mælk. Nu må vi bare se fremad og glæde og over, at det kan gøres bedre,” siger næstformand i Seniorrådet Henning Broman.

Stemmeprocenten til seniorrådsvalget var 40,7 procent.