Ungdomsklubber samarbejder for at skabe mere liv i byen

Frank Weinberger er leder af Vognporten og med i det tværkommunale samarbejde med ét overordnet mål: At skabe et fedt ungdomsliv i Ballerup. Selv er han et stort legebarn med hang til blandt andet fjernstyrede biler. Foto: Anja Berth

For at give de unge i Ballerup bedre tilbud har klubberne indgået forpligtende samarbejde. Men unge skal også bruge de gode tilbud, opfordrer leder af Vognporten, Frank Weinberger.

Af Anja Berth

Må vi låne jeres udstyr, så kommer vi til jeres næste arrangement?

Ballerup Musik- og Kulturskole, Ballerup Ungdomsskole og Ungdomskulturhuset Vognporten har sammen med kommunens ungdomsklubber indgået et samarbejde, så de dels ved hvad hinanden laver og kan udnytte hinandens ressourcer.

Helt konkret holder lederne på de forskellige institutioner og klubber møder, hvor de orienterer hinanden og så forsøger man at lave fælles arrangementer til byens unge, som for eksempel Fræk Fredag på Kirketorvet og et samarbejde med et tysk teater i venskabsbyen Brandenburger.

Bedre til at komme ud

Leder af Ungdomskulturhuset Frank Weinberger er glad for samarbejdet og mener det styrker det samlede ungdomsliv i kommunen.

”Vi har mange gode tilbud i Ballerup Kommune. Udfordringen er, at mange unge, især drenge, holder sig hjemme foran skærmen, så vi skal blive bedre til at få dem ud og kommunikere direkte til dem,” siger Frank Weinberger.

Huske at invitere

Samarbejdet har formelt set varet i knap to år, afbrudt af corona-situtationen, og politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune blev orienteret om status på det seneste møde.

Her fremgår det, at klubberne og institutionerne er gode til at låne hinandens udstyr men at det kniber med at huske at invitere til hinandens arrangementer.

”Det har vi ikke været så gode til. Det er jo det der med, at man går i sin egen boblel og laver sine egne ting, og så kommer man fra det, men det er klart noget, vi skal blive bedre til,” siger Frank Weinberger.