SPONSORERET INDHOLD: Tidsbegrænset ansættelse er steget i popularitet hos arbejdsgivere. En tidsbegrænset ansættelse kan betyde at du er ansat på en eller flere projektansættelser, hvor arbejdskontrakten vil udløbe, når projektet er afsluttet.

Af SPONSORERET INDHOLD

Tidsbegrænset ansættelse er steget i popularitet hos arbejdsgivere. En tidsbegrænset ansættelse kan betyde at du er ansat på en eller flere projektansættelser, hvor arbejdskontrakten vil udløbe, når projektet er afsluttet.

Hvad er en tidsbegrænset ansættelse?

I en projektansættelse ophører ansættelsesforholdet, når man er nået til den aftale dato eller når den aftale opgave er færdiggjort. Det kan være en fordel af benytte sig af tidsbegrænsede ansættelser, hvis en virksomhed har brug for en specifik kompetence udefra, til at løse en bestemt opgave i netop en begrænset periode. Derudover kan det være en fordel hvis man har brug for at få dækket arbejdsopgaver i forbindelse med barsel eller sygdom. Der er dog flere regler der gør sig gældende, når der er tale om en tidsbegrænset ansættelse, og det er derfor vigtigt at have helt styr på disse, når en medarbejder skal projektansættes.

Vilkårene

En medarbejder, der er ansat i en tidsbegrænset ansættelse, er omfattet af de sædvanlige løn-og ansættelsesvilkår, som også gælder for andre medarbejdere i enten den private eller offentlige sektor. Det betyder at den projektansatte på lige fod med andre, f.eks. har krav på ferie, feriepenge, barsel osv. Der må ikke være forskelsbehandling alene fordi medarbejderen er ansat i en tidsbegrænset periode.

Jeg skal tidsbegrænse en ansættelse

Skal du som arbejdsgiver ansætte arbejdskraft i en tidsbegrænset periode, kan medarbejdere ansættes på en tidsbegrænset ansættelsesaftale. Her er det vigtigt at man som arbejdsgiver, er opmærksom på, at reglerne for denne ansættelsesform overholdes. Ellers kan det ende med at blive dyrt.

Skal medarbejderen have en ansættelseskontrakt?

Arbejder den projektansatte mere end 8 timer i ugen og er vedkommende ansat i længere tid end en måned, har man som arbejdsgiver pligt til at lave en ansættelseskontrakt. Det skal heri også fremgå at ansættelsen netop er tidsbegrænset.

Har jeg mulighed for at forlænge en tidsbegrænset ansættelse?

Som arbejdsgiver kan man godt tidforlænge ansættelsesaftalen. Det kan eksempelvis ske ved at en medarbejders sygemelding bliver forlænget, og der er derfor brug for at dennes vikars ansættelse bliver forlænget. Der kan også være andre uforudsigelige forhold, der gør at ansættelsen kan forlænges, eller hvis det er nødvendigt for at færdiggøre projektet.

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Når du ansætter en medarbejder i en tidsbegrænset periode, er der nogle særlige ting man skal være opmærksom på.

Det er for eksempel vigtigt at man er opmærksom på hvornår ansættelse vil ophøre. Det kan være at ansættelsen ophører den sidste dag i måneden eller det kan være at den først er ophørt når en bestemt opgave er løst. Fortsætter medarbejderen efter dette tidspunkt, vil man anse medarbejderen som fastansat i en forløbende stilling.

Hvis du er ansat i tidsbegrænset stilling, skal du være opmærksom på, at denne type ansættelse betyder at ansættelsen vil ophøre igen. Hvis din arbejdsgiver ikke vil forlænge din ansættelses efter projektansættelses udløb, er derfor ikke tale om en opsigelse. Her vil der i stedet være tale om manglende ansættelse efter den tidsbegrænsede periode.

Barsel

Er du ansat i tidsbegrænset stilling har du krav på barselsorlov lige indtil den dato din ansættelse udløber. Du har også ret til fuld løn under barsel, hvis din arbejdsplads er omfattet af en overenskomst, der giver dette. Din graviditet må ikke være årsag til at du ikke bliver ansat efter den din tidsbegrænsede ansættelse. Du kan have krav på erstatning, hvis du kan bevise at du ikke har fået forlænget din ansættelse på grund af din graviditet. Her er det altid en god idé at rådføre dig hos din fagforening eller hos din advokat.

Du bør, som læser, ikke lade artiklen stå alene i forhold til konkrete, juridiske problemer, men derimod søge individuel rådgivning i form af at konsultere en advokat. Vær også opmærksom på, at artiklen kan være forældet, også efter ganske kort tid f.eks. på grund af praksisændringer eller på grund af ændret lovgivning.