Svar om valget

Debat Kære Claus Kiær.

Af Jesper Würtzen (A), borgmester i Ballerup Kommune

Tak for dit læserbrev hvor du spørger til evaluering af kommunevalget i november.

Der var som du selv skriver en lav stemmeprocent i forhold til sidste valg. Det var et fænomen, der gjorde sig gældende over hele landet – ikke mindst i hovedstadsområdet herunder også i Ballerup Kommune. Du sammenligner med valget i 2001, men her var også folketingsvalg, så det fik nok flere vælgere til stemmeurnerne. Der er jo ingen tvivl om, at coronasituationen har holdt mange hjemme fra valgstederne. Jeg synes, det er ærgerligt for demokratiet, at så mange blev hjemme.

Ved sidste valg stemte 70,2 procent, men denne gang kun 65,9 procent. Jo flere der stemmer, jo bedre afspejler det naturligvis befolkningen. Jeg tror at mange ældre og borgere, der er bekymrede for at blive syge holdt sig hjemme, også selvom man kunne stemme udendørs og stemme pr. brev.

Du stiller rigtig mange spørgsmål om valgkampen og dens forløb. Valgkampen foregik på mange platforme – altså både ved valgmøder, kampagner på gader, radiodebat, tv-debat, aviser, annoncer. uddeling af valgmaterialer, facebook, dør-til-dør kampagner og meget mere. Jeg ved, at partierne har for øje, at vælgerne skal mødes på mange forskellige medier og platforme. På samme måde mellem valgene. Her skal vi også blive ved med at udvikle nye og flere former for dialog med borgerne.

Vælgerne er forskellige – og derfor er det også mange forskellige emner, som vælgerne synes er vigtige: småbørn, ældre, beskæftigelse, økonomi, indsamling af ituklippet plastik, forhold for handicappede, byudvikling, klima, foreningslivet og meget mere.

Alle de forskellige emner skal den nye kommunalbestyrelse forholde sig til i samarbejde med borgere, medarbejdere og ledere. Vi skal prøve at finde den rette balance mellem de kommunale prioriteringer, på de forskellige områder.

Jeg tror, at vi netop ved fortsat at have en bredt samarbejdende kommunalbestyrelse vil finde de bedste balancer, til gavn for flest mulige borgere.