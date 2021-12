SVAR: De fleste børn og unge trives i Ballerup

Kære elever på HC. Ørstedsgymnasiet. Tak for jeres læserbrev, hvor I gør opmærksom på, at flere af jer har haft et dårligt forløb i folkeskolen i Ballerup Kommune, og at dette også påvirker jeres nuværende uddannelsesforløb på gymnasiet. Jeg er oprigtigt ked af at høre, at I ikke synes, at I har haft en god […]

Af Peter Als (A), formand for Børne- og Skoleudvalget

Kære elever på HC. Ørstedsgymnasiet. Tak for jeres læserbrev, hvor I gør opmærksom på, at flere af jer har haft et dårligt forløb i folkeskolen i Ballerup Kommune, og at dette også påvirker jeres nuværende uddannelsesforløb på gymnasiet.

Jeg er oprigtigt ked af at høre, at I ikke synes, at I har haft en god skoletid, og ikke har lært så meget, som I måske gerne ville.

I Ballerup er det en klar forventning, at lærerne har høje ambitioner på alle elevers vegne, alle, og at den enkelte elev føler sig set og respekteret.

Heldigvis trives de fleste børn og unge i Ballerup godt, og klarer sig også godt fagligt, hvilket vi kan se af de årlige eksamensresultater, hvor Ballerup har haft fremgang i en årrække.

Jeg er helt enig med jer i, at trivsel og læring hænger uløseligt sammen. Det er en kæmpe opgave for lærerne at sikre trivsel og arbejdsro i klassen, hvis ikke alle eleverne bidrager til dette.

I foreslår mindre klasser og opdeling af klasseværelserne som en løsning. Det er ikke dårligt tænkt, men måske ikke helt let at realisere. Til gengæld har vi i Ballerup Kommune tilført mange ekstra penge til lærere og pædagoger i skolerne, så der bliver stadig bedre muligheder for at være to voksne i klassen, eller i stedet dele klassen op i to i mange af timerne. Samtidig skal alle skolens lokaler og arealer tænkes konstruktivt ind som læringsrum. På den måde kan skolerne faktisk opnå det I foreslår.

I skriver, at I ønsker at Ballerup Kommune skal satse (endnu) mere på verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse. Ja, det skal vi! Vi gør meget, men det er en proces, som aldrig stopper.

I er velkommen til at kontakte mig, og evt. få en snak med Børne- og Skoleudvalget, hvor I kan uddybe jeres oplevelser og tanker om fremtiden.