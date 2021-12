Sømose-lokalplan dumpet af klagenævn

Der bliver bygget på livet løs ved Sømosen på DTU-området. Men kommunen har ikke haft styr på miljøscreeningen og nu har Planklagenævnet kendt lokalplanen ugyldig og kræver styr på miljøreglerne.

Sagen om det omdiskuterede byggeri ved Sømosen og DTU har taget en ny drejning. Planklagenævnet har givet beboerne medhold og pålægger Ballerup Kommune at få styr på miljøvurderingerne.

Af Anja Berth

Bølgerne gik højt i 2019, da Ballerup Kommune godkendte en lokalplan, der skulle bane vejen for, byggeri af boligerne ved Sømosen og DTU.

Beboerne var rasende og frygtede for naturen og byggeriets påvirkning, og selvom Ballerup Kommune ændrede lidt i eksempelvis søbeskyttelseslinjen, så blev lokalplanen godkendt.

Naboerne klagede til Planklagenævnet mens byggeriet gik i gang og er delvist færdiggjort.

Nu har Planklagenævnet imidlertid afgjort, at kommunens miljøscreening er utilstrækkelig og kritisabel og at man derfor formentlig skal stoppe byggeriet indtil man får styr på screeningen og udarbejder en bedre miljøvurdering.

Helt konkret har naboerne bedt Planklagenævnet vurdere, ’om miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljøscreening er opfyldt i forhold til plante- og dyreliv samt afledning af overfladevand til en nærliggende sø/mose.

Den screening har nævnet den 21. december ophævet og konkluderer dermed, at lokalplan 175 campusområde ved DTU er ugyldig som følge af ophævelse af screeningsafgørelsen, idet lokalplanen lider af en ’væsentlig, retlig mangel’.

Padder og salt

I afgørelsen fremgår det at ’Planklagenævnet finder ikke, at kommunen i den konkrete sag har været i besiddelse af de fornødne oplysninger og/eller ikke har foretaget den fornødne vurdering af, om saltindholdet i det overfladevand, som ledes til Sømosen, vil kunne påvirke flora og fauna i Sømosen, herunder bilag IV-arten spidssnudet frø og andre padder’.

Nævnet lægger desuden vægt på, at ’padder anses som værende særligt følsomme over for salt, da de generelt er dårlige til at osmoregulere, og da huden på voksne padder er et permeabelt organ, der bruges til respiration og vandbalance. Forhøjede saliniteter vil derfor påvirke disse funktioner. Paddeæg og larver kan også påvirkes af NaCl (salt, red.).

Nævnet lægger desuden vægt på, ’at der ikke er planlagt for konkrete regnvandsbassiner, ligesom der ikke i øvrigt set at være sket en vurdering af mulighederne for at afværge problemstillingen med udledning af salt. Hertil kommer, at salt ikke uden særlige foranstaltninger kan tilbageholdes i regnvandsbassiner eller i forbindelse med direkte udledninger til mosen’.

Afgørelsen glæder talsmand for foreningen ’Bevar Sømosen’, der i 2019 anlagde sagen, Anja Broenel.

Vil holde øje

”Jeg er rigtig glad. Det havde jeg ikke regnet med. Vi er bare nogle bekymrede naboer, der frygtede for naturen herude. Nu viser det sig, at forvaltningen ikke havde styr på detaljerne og derfor er blevet underkendt,” siger Anja Broenel.

Hun forventer ikke, at byggeriet bliver stoppet.

”Byggeriet er jo i gang, nogle steder er der endda færdigt, så det skal nok blive bygget. Det er ok. Men vi vil holde øje med, hvad kommunen foretager sig og vi vil både i denne sag og fremover læse grundig igennem, hvad der sker og sørge for, at de overholder de miljøkrav og tænker naturen ind i byggeplaner,” siger Anja Broenel, der langer ud efter Dansk Naturfredningsforening (DN) i denne sag.

”Det er decideret pinligt, at DN ikke har bakket os mere op i denne sag,

men vi vil da kontakte dem og høre, hvad de har at sige nu,” siger Anja Broenel.

Klagenævnets kritik giver dog ikke umiddelbart anledning til at man stopper byggeriet.

Ærgerlig sag

”Det er screeningen og ikke lokalplanen som helhed, har mangler. Så vi har aftalt, at vi stopper med saltningen derude, men at vi godt kan fortsætte byggeriet. Men jeg vil godt sige, at det er en ærgerlig sag, for vi lægger stor vægt på, at gøre tingene ordentligt, når vi laver lokalplaner;” siger Hella Tiedemann (A), formand for teknik og miljøudvalget.

Hun undrer sig dog over den lange sagsbehandlingstid og ærgrer sig over, at man skal have sådan en sag.

”Det har taget to år at behandle sagen. I den tid er byggeriet jo færdiggjort en del steder og folk er flyttet ind, så det kunne nok være, gået hurtigere. Desuden ærgrer det mig, at sagen er opstået, Vi politikere læner os op ad forvaltningen og deres vurderinger, så det skal være i orden, ” siger Hella Tiedemann.

Men selvom det nu er den anden sag på kort tid (Lokalplan 182 om kolonihaverne, red), hvor Planklagenævnet underkender en del af lokalplanen, så mener udvalgsformanden ikke, at det skal have konsekvenser hos forvaltningen.

”Nej, ikke umiddelbart. Vi skal naturligvis have en drøftelse af sagen internt, men det holder vi internt,” pointerer Hella Tiedemann.