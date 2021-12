Skift kabinefiltret og få et bedre indeklima i bilen

SPONSORERET INDHOLD: De fleste har prøvet, hvor ubehageligt det kan være at opholde sig i et rum med dårligt indeklima. Man kan opleve tørhed i halsen eller ligefrem luftvejsproblemer.

Der findes forskellige måder, hvorpå man kan undgå dårligt indeklima, og særligt i nyere huse er dårligt indeklima sjældent et problem. Det kan det derimod være i bilen, og dette er noget, de færreste tænker på, men som ikke desto mindre kan have betydning for komforten, når man kører i bilen. Her ser vi på, hvad et kabinefilter er, og hvordan du selv kan skifte det ud, når det trænger.

Alle biler er udstyret med et kabinefilter, og der er tale om en mindre reservedel, som man selv kan købe og udskifte. Det er naturligvis også en mulighed at få det gjort på et af Ballerups værksteder, hvis bilen alligevel skal til syn eller måske have vinterdæk på. Det er dog relativt simpelt at gøre selv, så hvis man ikke har andre ærinder på værkstedet, kan man altså spare penge ved at gøre det selv.

Godt nyt til pollenallergikere

Kabinefiltret er den del af bilens klimaanlæg og fungerer på den måde, at når luft udefra suges ind i bilen, filtreres forurenende partikler fra inden de kommer i kabinen. Således beskytter det altså i et vist omfang føreren og passagerne mod forurening.

Et kabinefilter kaldes også et pollenfilter, netop fordi det også filtrerer pollen fra, og det er især vigtigt for de flere hundrede tusinde danskere, der hvert år slås med pollenallergi. I nogle tilfælde er allergikerne nærmest invalideret i den periode, hvor de små bæster huserer.



Levetiden varierer

Men hvor ofte skal filteret skiftes? Det varierer af både filtrets type og af typen af kørsel. Arbejder du som skovfoged eller i en grusgrav, hvor der ofte er mudret, vil filtret skulle skiftes oftere end ved kørsel på almindelig vej. Som tommelfingerregel bør et kabinefilter skiftes efter 15.000-20.000 kilometer, men de fleste vil mærke, når det er tid.

Hvis man oplever at luftstrømmen fra blæseren er aftaget eller helt stoppet, kan det være fordi, filtret er tilstoppet og skal skiftes. Også en muggen lugt eller en høj luftfugtighed og duggede ruder kan være tegn på, at det er tid at skifte filtret.

Sådan skifter du kabinefiltret

For at skifte filtret må man først finde ud af, hvor i bilen det er lokaliseret. Her kan man benytte køretøjets manual eller søge på internettet for at finde den nøjagtige placering. Ofte finder man filtret bag handskerummet, under instrumentbrættet eller under kølerhjelmen. Når filtret er lokaliseret, fjernes dækslet, dernæst skruerne og til sidst filtret. Herefter kan det nye filter monteres, og så er bilen klar til nye eventyr.