Sådan kan du blive mere klimavenlig

SPONSORERET INDHOLD: Mange mennesker snakker om det, man ser det i nyhederne alle vegne, og så er der skam også noget om snakken. Bæredygtighed, fokus på klimaet og et fællesansvar for at gøre en forskel, så fremtidige generationer også kan være her. Der sker rigtigt mange ting på denne front, og det er altså tid til at handle i forhold til klimaet. Er du stadig forholdsvis ny indenfor, hvordan man kan leve mere bæredygtigt, så kan det være en god idé at læse med her.

Af SPONSORERET INDHOLD

#1 – Man skal måske ændre sine vaner

Det kan altid tage lidt tid at ændre sine vaner, men man skal også huske på, at det er i den gode sags tjeneste. Og så er det et meget vigtigt formål. I hverdagen, kan der være nogle ting, man skal ændre lidt på, eksempelvis at blive bedre til at sortere sit affald. Meget plastik og papir kan for eksempel genanvendes, men desværre ryger det ofte i den almindelige skraldespand, sammen med madvarer og lignende.

#2 – Styr på energien derhjemme

Når det kommer til elektricitet, vand og varme, så er det noget som både kan koste en del på det økonomiske plan, men også på ressourcerne. Det kan derfor være en god idé at tage kontakt til firmaet, Brunata som specialiserer sig i at energioptimere bygninger blandt andet. Det betyder blandt andet, at man ved hjælp af målere kan følge med i energiforbruget derhjemme. Det kan gøre det nemmere at finde ud af, hvor man skal spare for eksempel. Du kan finde mere om hjælp og FAQ hos Brunata, i linket.

#3 – Bliv klogere på emnet

Man kan altid blive klogere ved at søge mere viden. Ved at vide, hvilken påvirkning der sker på jordkloden og klimaet, kan det være nemmere at blive motiveret til at leve mere klimavenligt. På nettet, kan man finde masser af gode tips og inspiration, samt facts omkring den nuværende klimasituation.

#4 – Kend til tiltag i dit lokalområde

Det er også godt at vide lidt om, hvad der sker i ens lokalområde i forhold til klimavenlige tiltag. Hvad gør kommunen eksempelvis for at spare CO2? I Ballerup, er der blandt andet lavet et smart tiltag i forhold til at spare energiforbrug. Du kan læse meget mere om den spændende artikel, der dækker Ballerup Centeret og klimatiltaget, ved at klikke på linket.

#5 – De gode råd

Hvis du gerne vil have nogle flere tips til hvordan du kan leve mere bæredygtigt, får du her nogle relevante af slagsen.

• Genbrug – Alt hvad du overhovedet kan (tøj, elektronik, sko mm)

• Handl lokalt

• Spis mindre kød (hold eventuelt nogle kødfrie dage hver uge)

• Køb miljømærkede produkter

• Tag cyklen frem for bilen (du får jo også masser af motion oveni