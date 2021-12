Regnvandssø vinder klimapris

Det store regnvandsprojekt ved Haraldsminde er blevet et populært udflugtsmål for Ballerup-borgerne. Samtidig har det også en klimasikrings-funktion og har nu fået en klimapris Foto: privatfoto

Hæder Novafos store regnvandsprojekt i Haraldsminde har vundet en pris for at forene klimasikring, naturoplevelse og regionalt samarbejde.

Af Ulrich Wolf

Igennem flere år var Novafos i gang med at lave et stort regnvandsbassin og rekreativ område ved Haraldsminde.

Det blev for nylig indviet og nu er det en del af de rekreative områder i Ballerup Kommune, der samtidig har en praktisk funktion.

Nu har projektet fået DANVA’s klimapris 2021.

DANVA står for Dansk Vand og Spildevandsforening og har kåret projektet for evnen til at være både klimasikring, naturoplevelse og et eksempel på regionalt samarbejde.

Regnvandssøen i Haraldsminde er en del af et stort fælleskommunalt projekt, der skal sikre hovedstaden mod oversvømmelser og snor sig fra Ballerup til Albertslund i nord til København og Hvidovre i syd. Formålet er at hindre store oversvømmelser langs Harrestrup Å og dermed sikre de mange kommuner fra følgevirkningerne af de store mængder regn, som man forventer vil komme i fremtiden.

Klima når det er bedst

”DANVAs klimapris 2021 er i høj grad en hyldest til samarbejdet, og her er samarbejdet omkring Harrestrup Å unikt, fordi der arbejdes ud fra et regionalt perspektiv. De ti kommuner og fire forsyninger er enige om at løse en fælles problematik. Ved at løse den i fællesskab og se bort fra kommunegrænser er det lykkedes at placere skybrudstiltagene der, hvor der er bedst plads, og samtidig reducere antallet af løsninger til gavn for den samlede økonomi. Det er et projekt, vi er stolte af, og klimatilpasning når det er bedst”, siger Pernille Sloth, teamleder i Novafos og vicprojektleder i Harrestrup Å-projektet.

Over de kommende år vil flere af delprojekterne i Harrestrup Å blive færdige, men det er først omkring 2040, at det samlede projekt og dermed sikringen af Harrestrup Å er afsluttet.

Øget biodiversitet

Udover at løse de rent praktiske og klimamæssige problemer, så er Haraldsminde altså også blevet et rekreativt område, som mange benytter i dagligdagen. Man har nemlig haft fokus på at gøre området attraktivt for besøgende i alle aldre.

Broerne over regnvandsbassinet giver mulighed for, at komme helt tæt på vandet, hvor man kan studere livet og de fældede træer fra anlægsprojektet er brugt til at skabe et område, hvor, insekter og andet kravl kan udfolde sig og være med til at øge biodiversiteten.

Den del af projektet har også været medvirkende årsag til, at man nu har givet klimaprisen til Haraldsminde- projektet.