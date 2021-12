Prisuddeling i BSF: Øverst fra venstre er det prismodtagerne Jens Berglid, Iben Bagge, Heidi Huus Petersen, Simon Knudstrup, Karina Hillmann, Michael Falcham, Claus Mortensen, Gert Sørensen og Johnny Jensen. Foto: Iben Bagge.

Hæder BSF har netop holdt sin årlige lederfest og prisuddeling i kategorierne; årets ildsjæl, årets træner og årets BSFer. I år skulle seks priser deles ud, da der på grund af corona ikke var nogen prisuddeling sidste år.

Af redaktionen

Årets ildsjæl

Årets ildsjæl 2020: Jens Berglid

Jens overtog i sommer u-18 holdet og førte dem frem til Sjællandsmesterskabet i uden et eneste pointtab. Han fik desuden holdet til altid at stille op – uanset hvornår klubben kaldte. Jens stiller også altid selv op, når klubben kalder og har været assistenttræner på U18 samt cheftræner på KS2.

Årets ildsjæl 2021: Iben Bagge

Iben Bagge har gennem de sidste år løst talrige opgaver i BSF – i bestyrelsen, omkring HS1, til børnestævner og fodboldskoler, samt som klubfotograf. Hun er netop trådt ud af bestyrelsen og rollen som kasserer, men har allerede kastet sig over nye udfordringer og opgaver der skal løftes i BSF.

Trænerprisen

Årets træner 2020: Heidi Huus Petersen

Heidi Huus Petersen blev tildelt den fortjente hæder med baggrund i flere indstillinger i forbindelse med at være den samlende ildsjæl, som, sammen med teamet på årgangen, har formået at holde sammen på årgangen og har været inde over årgangens 3 hold indtil der er kommet nye trænere til. Med en ukuelig indsats har Heidi været limen, der bandt det hele sammen. Stort tak for en kæmpe indsats!

Årets træner 2021: Simon Knudstrup

Simon Knudstrup formåede at drengene fra to hold til et fantastisk fodboldfællesskab. Med fokus på udvikling og sammenhold lykkedes det at vinde U14 mesterrækken og rykke op i forårets liga 2. I pokalturneringen lykkedes det tilmed at besejre flere højere rangerede klubber. Selvom om resultaterne på banen er imponerende, så er det overskyggende resultat på U14 et stærkt fællesskab og kammeratskab.

Årets BSFer

Årets BSF’er 2020: Karina Hillmann

Karina blev helt fortjent tildelt hæderen for årets BSF’er for 2020 med baggrund i sit store arbejde som børneformand (både drenge og piger), årgangskoordinator for 2010 drenge og primær kontaktperson for samarbejdet på drengesiden med Brøndby IF. Derudover varetager hun mange opgaver, der ligger ud over de nævnte roller. Hun er en af de frivillige, der gør en kæmpe indsats og lægger mange timer i BSF. Karina Hillmann er ambassadør for de værdier, der kender tegner BSFs børnefodbold både på og uden for banen.

Årets BSFer 2021: Michael Falcham

Michael Falcham har gennem de senest år været bestyrelsesformand i klubben og før da var han menigt medlem af bestyrelsen, materialeansvarlig, banekoordinator, samt årgangskoordinator for 2001. Michael Falcham har med de forskellige kasketter spillet en kæmpe rolle i den positive udvikling BSF har haft som klub de seneste år og ikke mindste under Corona, hvor formandsposten har handlet om meget andet end fodbold. Michael Falcham forsætter sit virke i klubben omkring herresenior og med at løfte en række daglige administrative opgaver. Michael Falcham har været med til at sikre kontinuitet i BSF under perioder med meget usikkerhed.

Æresmedlemmer

Æresmedlemmer 2020: Gert Sørensen og Claus Mortensen

I 2020 rundede to medlemmer i BSF 50 år jubilæet.

Claus Mortensen har gennem sin tid i klubben været træner for et utal af medlemmer, siddet i bestyrelse og været ungdomsformand. I dag er han ansvarlig for et veteran hold, medarrangør af five-a-side og mangler der en træner en træningsaften, så stiller Claus også op, uanset køn og alder.

Gert Sørensen har været træner for både drenge og piger, bestyrelsesformand og alt det midt imellem. I dag er Gert assistent træner på KS2 og talentansvarlig i pigeafdelingen. Gert har altid løftet et kæmpe arbejde i klubben, senest i generhvervelsen af pigelicens hvor Gert har været en central årsag til BSF kom tilbage i licenssystemet.

Kendetegnende for både Claus og Gert, er at de altid er i BSF og BSF altid er i dem! Kæmpe tillykke med jeres tilsammen 100 år i klubben og jeres medlemskab i jeres klub.

Æresmedlem 2021: Johnny Jensen

Johnny Jensen har været en centralfigur i BSF både som 1. holds spiller, træner, holdleder og meget mere. I kvinde og pigefodbolden har han udviklet sporten nationalt. Johnny Jensens arbejde rækker således længere end Ballerup-Skovlunde og han har igennem årene repræsenteret BSF i det meste af verden ved forskellige samarbejder og arrangementer.