Printerløsninger til enhver virksomhed

Bøvler I med en halvtræt og langsom printer eller kopimaskine, hver gang der skal printes dokumenter? Her kommer det ikke an på, om du er folkeskolelærer eller arbejder på et kontor.

Uanset hvad er det vigtigt, at printeren fungerer, for det er en af de ting, der benyttes mange gange dagligt. Det kan være opgaveark, der skal printes til elever, der har brug for at arbejde med noget i hånden, eller det kan være vigtige dokumenter og kontrakter, der skal underskrives, som er nødvendige at få på print. Kort sagt er en printer noget, der virkelig er uundværligt.

Til gengæld er en printer også en investering, og de helt store kræver typisk en pengepung, der får de fleste til at synke en ekstra gang. Hertil kommer naturligvis alt, hvad der hedder toner og papir, ligesom service af printeren er noget af det, man er nødt til at medregne. Og service er ikke noget, man bare lige skal springe over, for det kan være, der bliver fanget en fejl på forhånd, der ellers kan koste meget mere at udbedre end at tage i opløbet.

Men I kan også vælge en anden løsning. Printere fra PrinterGuys på abonnement er en mulighed, der giver jer mere frihed. Her betaler I på månedsbasis, og så er både toner og servicering af maskinen inkluderet. Der findes mange forskellige typer af printere, og ligesom hvis I selv havde investeret i en, kan I stadig vælge mellem mange forskellige modeller, der opfylder forskellige behov. Priserne er faste, så der kommer ingen pludselige, uforudsete udgifter, I ikke lige havde regnet med, da I budgetterede. Det gør det væsentligt lettere at passe printeren ind, når der skal ordnes regnskaber.

Let og overskueligt

Når man har en virksomhed, er noget af det, der virkelig er rart, ofte gennemskueligheden. Det nytter ikke noget at have et godt koncept, hvis det ikke er nemt at se, hvad der egentlig er op og ned i det. Her har du lynhurtigt et overblik over, hvad du kommer til at give. Du kan med fordel prøve at se på, hvor mange sider, der realistisk set bliver printet hver eneste måned, om der er brug for farveprint eller sort/hvid er nok, eller om I også har brug for at kunne printe i andre størrelser end A4. Nogle printere kan også lave huller i papiret til ringbindet eller hæfte siderne sammen, så I virkelig bliver sparet for så meget arbejde som muligt.

De forskellige abonnementsløsninger svarer til disse behov, så du ikke får en printer, du enten ikke kan bruge, fordi den ikke kan nok, eller en, hvor du kun bruger det halve af dens funktioner, fordi I skød bolden lidt over mål, da I kiggede på, hvad der egentlig var brug for. Den hurtige service ved fejl og mangler er også vigtig, for bare en enkelt dag eller to uden adgang til print kan skabe problemer i enhver virksomhed. Det er noget, man for alt i verden gerne vil undgå, og det arbejdes der også på her.