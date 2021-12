Politi: Få ordnet din dør og sørg for at tyven slet ikke kommer ind

Per Hedeman (tv) og Martin Grøntved (th) fra Københavns Vestegns Politi fortalte besøgende i Ballerup Centret, hvordan man selv kan sikre sig mod uventede gæster, der IKKE skal have kaffe. Foto: Anja Berth

Københavns Vestegns Politi var onsdag i Ballerup Centret for at fortælle om, hvordan man kan forebygge indbrud i hjemmet.

Af Anja Berth

Den gode nyhed er, at der bliver begået færre indbrud. Den dårlige er, at der stadig er indbrud.

Men det kan man selv forebygge, fortæller politiassistent Per Hedeman, der sammen med to kollegaer onsdag var i Ballerup Centret med kampagnen Operation Mørketid, som skal forhindre indbrud i hjemmene.

Man kan nemlig selv gøre meget for at forhindre, at man får gennemrodet ens hjem og måske for stjålet dyre eller dyrbare genstande.

Skal slet ikke ind

”Mange har alarmsystemer, og det er også fint, men de registrerer jo bare, hvis der er indbrud. Men tyvene skal slet ikke ind i huset. Derfor er det vigtigt, at man sikrer skallen på huset, det vil sige vinduer og døre, og det er en investering, men det viser sig, at det kan betale sig,” fortæller Per Hedeman.

Kort efter politiet er ankommet på centertorvet i Ballerup kommer flere nysgerrige og interesserede til.

Især de gratis tænd-sluk kontakter, der automatisk tænder og slukker lys i hjemmet, hvis man er til julefrokost eller nytårsfest, er populære.

”Ej, det er helt fantastisk, må jeg tage nogle stykker med til familien. Det vidste jeg slet ikke man kunne få,” siger en kvinde, der får forklaret hvordan kontakten kan indstilles med en app, så man på afstand kan tænde og slukke i huset eller lejligheden, også hvis man ikke er hjemme.

Tænd lyset og rod

”De her kontakter kan fås i mange prisklasser, men det er en rigtig god idé, for det er vigtigt, at det ser ud, som om der er nogen hjemme. Mange har også en tendens til at rydde helt perfekt op, hvis de skal på ferie eller være nogle dage, men det er faktisk bedre, at der roder lidt, så det ser ud som om der er nogen hjemme. Og hvis man tager på ferie om sommeren og har en græsplæne, går det ikke at græsset bliver højt – så må man få nogen til at slå græsset,” siger Per Hedeman.

Antallet af indbrud i Ballerup Kommune ifølge Danmarks Statistik opgjort til 63 i tredje kvartal i 2021 mod 71 i tredje kvartal i 2020.

Under nedlukningen af landet i 2020, hvor mange arbejdede hjemme, var tallene endnu lavere.

Skift døren

Ud over en tænd-sluk-knap og at sørge for god nabohjælp, bør man ifølge Per Hedeman også sikre sin dør, og sørge for, at den er sikker og at låsen er sikker.

”Alt det andet du gør er fint, men du skal få gjort noget ved din dør,” siger han til en kvinde, der interesseret vil høre, hvordan hun kan undgå ubudne gæster, og hun går straks i gang med at finde en låsesmed, der kan hjælpe hende med et sikkert system.

Du kan læse flere gode råd til at undgå indbrud på botrygt.dk og Det kriminalpræventive Råd, www.dkr.dk.