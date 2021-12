Omskæringsdebat er symbolpolitik

Debat Ballerup Kommune har for nyligt, i sin nye sundhedspolitik, valgt et fokus, som er hidtil uset på kommunalt plan

Af Ferhat Kara, Hedeparken, Ballerup

.Der skal nu køres kampagne mod omskæring af børn. En debat, som har været bragt op i Folketinget, med tale om forbud, som mest af alt er blevet nedtonet grundet modstand fra det herboende jødiske trossamfund.

Det skal angiveligt være en oplysningskampagne, der tager afsæt i bekymring for børnenes velvære. I virkeligheden er det et forsøg på at udskamme de borgere i Ballerup Kommune, der har som sædvane og tradition, at omskære deres børn, hvilket selvfølgelig er muslimske borgere og familier. Denne oplysningskampagne er med til at udstille forældre, der vil omskære deres børn af religiøse årsager, og få dem til at virke som forældre, der hverken ved bedre, eller bekymrer sig om deres børn velbefindende.

De udstilles som forældre, der ligefrem ønsker at skade deres egne, selvom omskæring er en velkendt og udbredt praksis i diverse samfund, af diverse årsager. En praksis, som er blevet udført i århundreder, endda med lægepraksisser og klinikker, hvorfor man må regne med, at forældrene til disse børn ved, hvad de laver. En kampagne som denne, formår at fremlægge et billede af, at disse forældre er inkompetente, samtidig med at der rettes fokus på deres normer og værdier, som man vel at mærke ikke kan lovgive om fra kommunalt hold, men i hvert fald bekæmpe værdimæssigt.

Det er muslimer, der rammes af en symbolpolitisk kampagne som denne, og det er muslimer, der har været fokus for hele omskæringsdebatten. Det kan man klart konkludere ud fra, at Mette Frederiksen netop tog forslaget tilbage grundet kritik fra det jødiske trossamfund. Det er ligeledes en klar indikation på, at man har et problem med omskæring som en islamisk praksis, og at intet har med børnenes velvære at gøre.