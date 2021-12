Ny sundhedspolitik har fokus på trivsel og anti-rygning

Ingen børn og unge undre 18 år skal ryge eller tage snus. Det er et af målene i Ballerup Kommunes ambitiøse sundhedspolitik. Foto: Colourbox

Trivsel Med ambitiøs sundhedspolitik vil politikerne sikre børns vilkår og trivsel samt forebygge livsstilssygdomme. Og så skal INGEN børn og unge under 18 år ryge eller tage snus.

Af Anja Berth

Ingen børn og unge under 18 år skal bruge tobak, flere – både børn og voksne – skal være en del af et fællesskab eller foreningsliv og flere skal have det godt og trives uden mobning.

Det er nogle af målsætningerne i den nye sundhedspolitik, som politikerne i Ballerup netop har vedtaget.

Overordnet har politikerne en målsætning om blandt andet at flere skal have daglig motion, ingen børn og unge skal ryge – færre med sygdomme og flere med fælles også mentale sundhed og antimobning politik og der er også en passus omkring rådgivning i forhold til omskæring af børn,

som vi har beskrevet i forrige nummer af Ballerup Bladet.

Politikerne har arbejdet med sundhedspolitikken i tre år og den netop vedtagne politik skal danne ramme om arbejdet med sundhed frem til 2029.

Også mental trivsel

I modsætning til den tidligere sundhedspolitik, der havde fokus på KRAM-modellen, Kost, Rygning, Alkohol og Motion

indeholder den nye politik også særligt fokus på trivsel hos både børn og voksne.

”Vi har mange borgere, som ikke er en del af et

foreningsliv og det vil vi gerne ændre på, fordi vi mener, det er vigtigt både for motion og sundhed men også for den mentale trivsel,” siger nuværende formand for Social- og Sundhedsvalget Lolan Ottesen (A).

Turde tale om det

I sundhedspolitikken er der også lagt vægt på at børn og unges liv ikke skal skades af alkohol eller at vokse op i en familie med alkoholmisbrug.

”Hvis det står til mig, skal lærere og pædagoger efteruddannes til at turde tage den svære samtale med forældrene – hvorfor kommer de ikke til forældremøderne og lave aftaler med dem, og så have blik for de børn der mistrives måske fordi deres mor eller far drikker. I sidste ende, hvis forældrene ikke samarbejder, skal skolen eller dagtilbuddet turde lave en indberetning,” lyder den klare melding fra Lolan Ottesen.

Ingen børn skal ryge

Målene i den nye sundhedspolitik er blandt andet at flere skal være fysisk aktive hver dag, flere skal vælge et røgfrit liv, flere skal drikke mindre og flere skal være en del af et foreningsliv. Flere skal have det godt mentalt og færre skal have kroniske sygdomme.

Altså en blød retorik med formuleringer som flere eller færre. Bortset fra denne:

INGEN børn og unge under18 år skal bruge tobak.

”Det er et meget ambitiøst mål, men det har været vigtigt at sætte det højt. Jeg mener, og det er vi ikke enige om i udvalget, at vi skal gøre kommunale arbejdspladser 100 procent røgfri i arbejdstiden. Jeg tror på eksemplet, og det er ikke så godt, hvis en lærer kommer ind og lugter af røg. Men allerførst skal vi finde ud af hvorfor børn og unge bliver tiltrukket af at ryge og bruge snus . Men det er et stort fokus for os at ingen under 18 år skal ryge eller tage snus,” siger Lolan Ottesen (A).

Konkrete handlinger

Hvordan kan læserne tro på, at denne her politik rent faktisk bliver omsat til handlinger og ikke bare ender i skrivebordet som et fint og velskrevet stykke dokument?

”Det kan man roligt stole på. I mange af de høringssvar vi har fået i forbindelse med arbejdet har borgerne også lagt vægt på at der kommer konkrete handlinger, så det er det arbejde vi skal til nu og det kommende udvalg skal følge det op,” siger Lolan Ottesen (A).

Mobning er bandlyst

Hun er især glad for at der er kommet fokus på den mentale trivsel og mobning.

I politikken hedder det blandt andet: ”Mobning er en anden væsentlig årsag til dårlig mental sundhed Mobning gør, at børn og unge føler sig ensomme, bliver kede af det og bange. Nogle af de børn, der mobbes kan til og med blive syge af det og få alvorlige psykiske symptomer som angst, depression eller selvskadende adfærd”.

”Mobning er rigtigt skidt for trivsel. En ting er at blive mobbet, men der kommer altid følger af det. Alle skoler har en mobbepolitik, men måske skal vi som kommune have tydelige krav til hvad den minimum skal indeholde,” siger Lolan Ottesen (A).

I den nye sundhedspolitik er der også et afsnit om barnets ret til at bestemme over egen krop. Det indebærer blandt andet at oplyse forældre om risici ved at lade et barn omskære, som vi beskrev i forrige nummer af Ballerup Bladet.

Det er det kommende social- og sundhedsudvalg der skal arbejde videre med politikken og omsætte de enkelte mål til konkrete handlinger.