Nogle ansatte skal vise coronapas for at passe arbejdet

Medarbejdere på institutioner for særligt sårbare og udsatte borgere i Ballerup Kommune skal dagligt fremvise coronapas. Men alle ansatte i kommunen kan blive bedt om at bevise, at de er enten vaccinerede eller har en negativ test.

Af Anja Berth

I sidste uge fik alle godt 4.500 ansatte i Ballerup Kommune brev i deres E-boks om, at de fra 26. november kunne blive bedt om at fremvise et coronapas til deres nærmeste leder.

Det er en beslutning, der er truffet i enighed med gruppeformændene fra alle partier repræsenteret i kommunalbestyrelsen, fortæller kommunaldirektør Eik Møller.

”Alle ansatte i kommunen kan ’risikere’ at blive bedt om at vise et coronapas, men på institutioner for sårbare og udsatte borgere, det vil sige på plejehjem, i hjemmeplejen og på bosteder og skoler for børn og voksne med handicap, er det et dagligt forekommende krav at fremvise et coronapas,” siger Eik Møller.

Tiltaget om krav om coronapas handler om at undgå nedlukning og sikre størst mulig tryghed blandt borgere og medarbejdere, siger kommunaldirektøren.

”Ansatte på institutioner med særligt sårbare og udsatte borgere har et stort ansvar for at undgå smitte, og derfor har vi indført kravet om coronapas,” uddyber Eik Møller.

Test i arbejdstiden

På skoler, biblioteker og kultursteder eller andre institutioner i kommunen, hvor der ikke er sårbare borgere, gælder det, at hvis ledelsen af en eller anden årsag, det kan være mistanke om smitte eller ved større møder og arrangementer, beder om at se et coronapas, skal man kunne fremvise det.

Har man ikke et pas, kan ledelsen kræve, at man bliver testet i arbejdstiden, og hvis man ikke vil det, kan det i yderste konsekvens ende med, at man mister jobbet.

”Det er dog allersidste udvej, når alt andet er afprøvet,” siger Eik Møller.

Fortsat julefrokost

Mens flere firmaer og institutioner i landet har valgt at aflyse årets julefrokost, er det ikke anbefalingen fra Eik Møller.

”Jeg vil opfordre ledere til at overveje en ekstra gang, om en aflysning er den rigtige vej at gå. Det offentlige skal huske, at der i det private erhvervsliv er mange, der har stor samhandel med den offentlige sektor og kommunerne. Hvis kommunerne er for hurtige til at aflyse, vil det påvirke deres virksomhed, og det kan for nogle være meget alvorlig,” siger Eik Møller.

Holder afstand

Den årlige julefrokost for ansatte på rådhuset gennemføres, da der ikke er nationale krav om det modsatte.

”Vi gør, hvad vi kan for at sikre afstand, udluftning, opfordring til test og håndsprit, og hvis der er nogen, der alligevel ikke tør eller vil til julefrokost, så er det et personligt valg. Det skal der være respekt om. Men julefrokosten bliver gennemført, selvom vi nok bliver færre end vi plejer. Det er også vigtigt for motivationen til arbejde, at der er noget socialt, og det hele må heller ikke blive så mørkt og trist,” siger Eik Møller.

Man kan få et coronapas, hvis man er enten vaccineret, har taget en negativ test der er max. 72 timer gammel eller har antistoffer.