’Når jeg kan hjælpe andre, giver det mening, hvad jeg selv har gennemgået i livet’

Milo Storm-Kjær fra Stop Spild Lokalt Ballerup har haft et hårdt liv og er drevet af at hjælpe andre, så de har mulighed for at give deres børn en jul som andre.

Torsdag den 23. december deler Stop Spild Lokalt Ballerup mad og julepynt ud i Posthuset. Lokalformand for foreningen har selv prøvet, at livet ikke altid arter sig og derfor hjælper han andre til at få en god jul.

Af Anja Berth

Når butikkerne lukker den 23. december om aftenen, har 70 frivillige i Stop Spild Ballerup travlt med at samle varer ind fra supermarkedernes kølemontre og hylder. Varer, der ikke kan holde sig til efter jul, men som ikke fejler noget eller som efter jul er uaktuelle.

Lokalformand for foreningen Stop Spild Ballerup Milo Storm-Kjær er sammen med andre frivillige fra foreningen klar til igen at uddele mad til trængende familier. Og det kommer bag på ham, hvor mange der plejer at trodse kulde og det sene tidspunkt for at få mad.

”Der ER fattige i Ballerup. Mange familier har ikke råd til at holde jul eller påske og pinse. Der plejer at være 200-300 mennesker, der står i kø for at få mad, når vi deler ud til højtiderne. Man står ikke i kø i flere timer i kulden, hvis man ikke har brug for det,” siger Milo Storm-Kjær.

Han forventer, at de i år vil have flere tons mad, som de kan dele ud. Det vil være alt fra flæskesteg til grøntsager, og så er der julepynt og ler til dekorationer.

I alt 24 supermarkeder er med til at give overskudsmad til uddelingen.

Ugentlig uddeling

Stop Spild Lokalt Ballerup er en lokalforening under Stop Spild Lokalt. I Ballerup ligger foreningen på Gl. Rådhusvej og her er åbent onsdage og søndage til uddeling af mad, tøj og ting til hjemmet. Alle kan komme, hvis de har behov for mad eller ting og det et målrettet folk, der har brug for det og ikke folk, der af ideologiske årsager gerne vil undgå madspild.

”De fleste af dem, der kommer af ideologiske årsager, er dog gode til at komme sidst på dagen, så de ikke tager noget fra nogen, der måske har mere behov og ikke råd til selv at købe mad,” siger Milo Storm-Kjær.

Han startede lokalafdelingen for otte måneder siden og har fået stillet et lokale til rådighed af kommunen.

Derudover får foreningen puljemidler fra kommunen til daglig drift og benzin til bilerne.

LÆS OGSÅ: https://www.ballerupbladet.dk/2021/07/stop-spild-holder-aabningsfest/

Slået ned i hjemmet

I alt 70 frivillige er tilknyttet foreningen og for Milo Storm-Kjær er formålet at hjælpe borgere i Ballerup, der ikke har råd til mad.

Ud over maduddeling tilbyder foreningen mentor-hjælp, akupunktur til hjælp mod stress og rådgivning.

En håndsrækning Milo Storm-Kjær selv kunne have brugt, da livet slog noget af en flik-flak for fem år siden.

Dengang var han 19 år og lige færdig med at istandsætte det hus på Vestbuen, han som kun 18-årig købte for egne penge.

En aften blev han overrasket af en mand med elefanthue, der havde trængt ind i huset og slog ham i gulvet med knytnæve og spark. Ud over chokket og ærgrelsen over hærværket i huset fik Milo Storm-Kjær en diskosprolaps af overfaldet. Han havde kun fred i otte dage, før end bilist havde lige lovlig meget fart på og drønede direkte ind i ham i et kryds.

Nu giver det mening

En lang periode med sygemelding og morfinbrug mod smerter blev til sidst så stort, at morfinen blev narkotika. Milo Storm-Kjær fik hjælp i Brydehuset til at komme ud af misbruget, og er i dag helt clean. Senfølger som PTSD, stress og angst og smerter fra ulykken er dog stadig faste følgesvende i hans liv.

”Jeg tager ikke noget mod det, men forsøger at leve med det og erkende det, i stedet for at modarbejde det,” siger Milo Storm-Kjær, der fortsat vil kæmpe for at andre skal have det godt.

”Hvis ikke mit liv havde formet sig sådan, da jeg var 19 år, men bare fortsat derudaf, tror jeg ikke jeg ville være formand for den her forening i dag. På en eller anden måde giver alt det crap jeg selv har gennemlevet mening når jeg kan se hvordan vi hjælper andre. Det er mit drive,” siger Milo Storm-Kjær.

JULEUDDELING

Torsdag 23. december fra 21.30 til 23.00 i Posthuset på Banegårdspladsen.

Der vil være borde sat op i hesteform, hvor man i bedste købmandsstil kan gå på indkøb.

Frivillige tager så varerne med handsker på. Alt er gratis, og man kan få det, man vil og har brug for.

Man skal huske poser til at bære sine varer i – det har foreningen ikke mulighed for at give, så det er vigtigt.

Alle er velkomne til maduddelingen og man skal hverken visiteres eller opgive sit navn. Det er heller ikke betinget af, om man har fået julehjælp andre steder fra.

Der vil især være madvarer, men også julepynt og ting til at lave dekorationer.