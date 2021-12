Mere om træfældning

Debat M. Fallesen har svaret på en del af mit læserbrev om fældning af træer i arealet nord for Lundegården.

Af Dorte Rasmussen, Lammets Kvarter 19, Ballerup

Man kan være mere eller mindre enig i præmissen. Men en ting er, at man udtynder i en lille lund, en anden at man bruger en tonstung maskine som anvendes til at totalrydde plantager. Det er simpelt hen hærværk.

Ikke engang da skoven op til Kildesvinget blev fældet anvendte man så stor en maskine, og det var et betydeligt større område. Jo større maskine desto større ødelæggelse omkring med nedkørte små buske, dybe hjulspor og traktose. Det ødelægger lige så meget som det skulle gavne. De andre steder i området, hvor der gennem årene er udtyndet, er man gået helt anderledes nænsomt til værks.

Er der overhovedet nogen fra kommunen, der har været ude for at se/kontrollere arbejdet? For hvis man i kommunen synes at dette makværk er i orden, tegner det ikke godt for resten af de områder, hvor man har tænkt sig at tynde ud.

Og hvordan med CO2-regnskabet Ballerup?