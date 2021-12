Massakre på grønne områder

Debat Foranlediget af Dorte Rasmussens indlæg i BB den 8.december om fældning af træer i et område nord for Lundegården, kan jeg konstatere, at det ikke står bedre til i den anden ende af kommunen.

Af Henning Schmidt, Vinterbuen 61, Ballerup

I området omkring Tapeten og Hedegårdsskolen er der foretaget en så voldsom ”naturpleje”, at det må betragtes som en massakre på buske og træer, der ellers har stået og forskønnet områderne langs cykelstierne og i området ud mod motorvejen, hvor beplantningen også kunne have en støjdæmpende effekt fra trafikken.

Buskområderne er fjernet med maskine, hvilket betyder at det, der står tilbage, er flænsede grenrester, der stikker op af jorden, og det ser skrækkeligt ud.

Træer er fældet i stort antal, og ligger nu som døde soldater på slagmarken, virkeligt et deprimerende syn, der møder en når man bevæger sig rundt i området. Tilbage står nogle enkelte høje træer, som hverken fugle eller insekter har særligt megen gavn af.

Det er min opfattelse, at en så hårdhændet behandling af de grønne områder er til stor skade for biodiversiteten, der især ødelægger mindre fugles ynglemuligheder og fødesøgning, da insekternes levevilkår ligeledes kraftigt beskæres. Dertil kommer, at væksternes optagelse af CO2 fjernes, når de ikke længere er der.

Som jeg har forstået politikerne, så vil de gerne over en bred kam have at Ballerup skal være en grøn kommune. Jeg er ikke sikker på, at de visioner er gået videre til forvaltningen i teknik og miljø eller de entreprenører, der arbejder for dem.

Det skal være min opfordring til Ballerup kommune, at de fremover vedligeholder naturen i kommunen med en mere nænsom hånd, med tanke for at bevare biodiversiteten og borgernes små og store naturoplevelser i nærområderne.