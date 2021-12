Mange smittede i Måløv

I den seneste uge er 143 personer i Måløv smittede med Covid-19. Det svarer til 0.6 procent af lokalbefolkningen på 8.800 og selvom det umiddelbart ikke lyder af meget, er det et af de højeste lokale smittetal på sogneniveau i landet. Nemlig et incidenstal på ca. 1600 smittede pr. 100.000 borgere.

Derfor har Ballerup Kommune netop skrevet på sin hjemmeside, at de opfordrer beboerne i Måløv til at lade sig teste, hvis de har symptomer eller har været i kontakt med en smittet. Desuden opfordrer kommunen til at lade sig vaccinere. Borgerne i Måløv er orienteret om smittetallet via sms.

Til sammenligning er incidenstallet i Ballerup ca. 800, Skovlunde ligeledes ca. 800, mens området Pederstup ligger på ca. 1.000.

Kommunen får hver dag aktuelle smittetal fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

“Vi har administrativt haft fokus på smittetalsudviklingen i Måløv over noget tid. Da vi kunne konstatere på data, at smittetallet i Måløv ikke var faldende, men derimod fortsat stigende besluttede vi i det kommunale sundhedsberedskab mandag (13. december, red.) at gå ud med en kampagne for at få flere testet og vaccineret. Det er lige op til jul, og det er bedre, at vi informerer i tide fremfor at risikere mere indgribende tiltag senere. Det matcher de politiske tilkendegivelser om mindsteindgreb og proportionalitet.” siger kommunaldirektør Eik Møller til Ballerup Bladet.