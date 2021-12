Maduddeling flyttet til Ved Parken – Posthuset er lukket

Milo Storm-Kjær er rasende over at Posthuset er lukket og har nu fundet andre lokaler til maduddelingen.

På grund af coronasituationen er alle kulturhuse i Ballerup lukkede. Det betyder, at maduddelingen i Posthuset er flyttet til Ved Parken 1. Lokalformand for Stop Spild Lokalt Ballerup Milo storm-Kjær raser over situationen.

Af Anja Berth

Den planlagte maduddeling torsdag 23. december på Posthuset er netop flyttet til Ved Parken 1. Årsagen er de nye corona-restriktioner, der indebærer, at alle kulturinstitutioner skal lukke. Dermed også Posthuset, hvor uddelingen skulle finde sted.

Formand for lokalforeningen bag maduddelingen Milo Storm-Kjær er hovedrystende over beslutningen og har siden mandag aften knoklet for at finde et nyt sted.

Løsningen er blevet i lokalforeningens egne lokaler på Gl. Rådhusvej samt Brydehuset. Den nye adresse for maduddelingen er Ved Parken 1, hvorfra hovedindgangen er.

“Det er ingen hemmelighed at jeg er pissesur. Det må alle godt vide. På Posthuset har vi meget mere plads og kan dermed holde afstand og sikre coronavenlige forhold. Nu er vi tvunget til at være på langt færre kvadratmeter, og det kan ikke undgås at det bliver en superspreder-event,” siger Milo Storm-Kjær.

Foreningen fik, ifølge Milo Storm-Kjær, tilbud om at flytte arrangementet til Banegårdspladsen.

“Det er jo helt absurd, Der er regler fra Fødevarestyrelsen om at der skal være en håndvask, når man har maduddeling, og så får man altså ikke 70 frivillige til at stå flere timer udenfor i frostgrader,” siger Milo Storm-Kjær.

Forstår frustrationen

Kulturchef i Ballerup Kommune Jens Overgaard forstår godt frustrationen.

Der er mange paradokser i den her nedlukning og de nye restriktioner. Men vi må forholde os til hvad myndighederne har besluttet og derfor er kulturhuset desværre lukket,” siger Jens Overgaard, der understreger, at han har haft flere gode samtaler med Stop Spild Lokal Ballerup.

De siger selv, at det kan gå hen og blive en superspreder event – burde de aflyse arrangementet?

”Det forholder jeg mig ikke til. Jeg forholder mig til, hvad der hører under kultur og fritid, ” siger Jens Overgaard.

Foreninger på juleferie

Foreninger i Ballerup er gået på tidlig juleferie, selvom det egentlig ikke er det, som Epidemiudvalget har krævet, men blot opfordret til.

”Vi kigger ind i nogle meget høje smittetal og når både Epidemiudvalget og DGI og DIF er kommet med en kraftig opfordring, så har vi besluttet her i kommunen at sende vores foreninger på tidlig juleferie. Normalt er der jo ikke så meget aktivitet i juleferien og det er en relativt kort periode,” siger Jens Overgaard.

Trods flytningen af arrangementet er konceptet fortsat det samme. Tidspunktet er også uændret fra 21.30 til 23 og man skal ikke være hverken visiteret eller opgive navn.

LÆS OGSÅ: https://www.ballerupbladet.dk/2021/12/naar-jeg-kan-hjaelpe-andre-giver-det-mening-hvad-jeg-selv-har-gennemgaaet-i-livet/