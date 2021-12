Lokale virksomheder sender milliarder til samfundet

De mange virksomheder i Ballerup Kommune bidrager med mange milliarder hvert år til den danske velfærd.

En ny opgørelse fra Dansk Industri viser, at Ballerup-virksomheder sender mere end 15 milliarder kroner til dansk velfærd om året.

Af Anja Berth

I årevis har Ballerup Kommune arbejdet på at være en erhvervsvenlig kommune og er faktisk den tredjestørste erhvervskommune i landet.

Det viser sig, at den satsning også kaster noget af sig.

En ny opgørelse fra Dansk Industri (DI) viser, at virksomheder med adresse i Ballerup i 2020 bidrog til den danske velfærd med ikke mindre end 15,6 milliarder kroner.

DI har udregnet i kroner og øre hvor meget virksomhederne og deres medarbejdere bidrager gennem skatter af lønninger, overskud og investeringer.

De 15,6 milliarder kroner er dermed et stort bidrag der hvert år gå i fælleskassen.

”Opgørelsen viser tydeligt, at virksomhederne i Ballerup Kommune bærer deres del af ansvaret for Danmarks offentlige service. De har stor betydning for landets skoler, sundhedsvæsen, daginstitutioner, ældrepleje, motorveje og anden velfærd, som vi alle benytter os af. Opgørelsen slår også fast, at Ballerup er toneangivende på erhvervsområdet i Danmark. Det skyldes, at vi i flere år har haft en klar vision om at være en førende erhvervsby, samt at vi iværksætter mange ambitiøse tiltag, der gavner vores virksomheders vækst og udvikling,” siger borgmester Jesper Würtzen (A)

Vækst giver velfærd

Samlet set bidrager de danske virksomheder nemlig med 560 milliarder kroner om året og derfor er Ballerup-virksomhedernes bidrag ganske pænt.

”Tallene for virksomhedernes bidrag til velfærden understreger, hvor vigtigt det er, at virksomhederne får gode forhold. Jo bedre kommunal erhvervsvenlighed, jo mere vækst i virksomhederne og jo flere penge til velfærd. Derfor er det utrolig vigtigt, at politikerne – både på landsplan og i kommunerne – tænker i gode forhold til virksomhederne; pengene går til vores alles velfærd,” siger underdirektør i DI, Morten Granzau Nielsen, som forventer at fremgangen i dansk økonomi også i de kommende år vil give et stigende bidrag fa virksomhederne, omend mangel på arbejdskraft kan bremse væksten.

Ifølge Dansk Industri svarer Ballerups beløb på 15,6 milliarder kroner til, at man eksempelvis undervise 38.000 elever i folkeskolen, have 10.600 social- og sundhedsmedarbejdere og 5.300 politibetjente ansat og bygge 63 kilometer motorvej. Hvert år.

Ballerups del af det samlede bidrag er det fjerdestørste i Danmark – kun overgået af København, Aarhus og Aalborg.