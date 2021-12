Klar til anden runde i kolonihave-sagen

En ny lokalplan for kolonihaverne skal forhandles og vedtages inden sommerferien. Dialogen mellem kommunen og kolonihaveejerne går i gang lige efter nytår.

Planklagenævnet afviste lokalplanen for kolonihaverne tidligere på året. Nu gør allerup Kommune klar til en ny lokalplan og dialogen begynder lige efter nytår.

Af Ulrich Wolf

Det gav dønninger hos både Ballerup Kommune og hos kolonihaveejerne da Planklagenævnet i oktober måned besluttede at forkaste lokalplan 182 om kolonihaverne.

Det var to konkrete punkter om tidspunkter på opholdsbegrænsninger og indretning af småbygninger, der gav anledning til afvisningen og derfor vil Ballerup Kommune nu udarbejde en ny lokalplan.

Den skal laves i samarbejde og dialog med kolonihaveejerne og tilrettes, så den passer til begge parter bedst muligt.

Men stadig med det overordnede formål at komme ulovlig helårsbeboelse til livs.

Mandag vedtog kommunalbestyrelsen så en køreplan, der skal lede til en endelig vedtagelse af en ny lokalplan 182.

”Vi skal tilrette den på de punkter, der blev afvist. Men det skal ske i dialog med kolonihaveejerne, så vi kan finde en mindelig løsning, der forhåbentlig tilgodeser begge parter. Men det er klart, at det overordnede mål stadig er det samme, nemlig at vi forhindrer ulovlig beboelse,” siger formand for teknik- og miljøudvalget, Hella Tiedemann (A).

Ingen forbud

I afvisningen lå der også, at Ballerup Kommune faktisk kunne stramme reglerne endnu mere omkring ophold, men det ønsker kommunen ikke.

”Vi vil ikke forbyde mere end højst nødvendigt, Vi ønsker faktisk at få en god løsning med kolonihaveejerne, men vi må se, hvor dialogen fører os hen. Vi vil i hvert fald begynde processen lige efter nytår,” siger Hella Tiedemann.

Ifølge den vedtagne plan skal der arbejdes et forslag, der tager udgangspunkt i Planklagenævnets anvisninger om reguleringer af ophold i vinterhalvåret, at der ses på indretning af småbygninger og at der inviteres til borgermøde under høringsperioden.

Tidsplanen foreskriver, at et lokalplanforslag kan forelægges til poltisk behandling i marts, at der er høringsperiode med borgermøde i marts/april og at den endelige vedtagelse af lokalplanen kan ske i juni måned 2022.