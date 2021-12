Klagesager fra en valgkamp

En borger har klaget over,

Det gik stort set gnidningsfrit at afholde kommunalvalget. Men Ballerup Kommune har fået et par specielle klager.

Af Ulrich Wolf

Det er et stykke tid siden, at kommunal- og regionsvalget blev afgjort og det er der skrevet og sagt meget om allerede.

Men der er stadig et par løse ender fra valgets afholdelse, som politikerne skal tage stilling til.

I forbindelse med valghandlingen har Ballerup Kommune nemlig fået et par klager.

Den ene drejer sig om noget så banalt som kuglepennen, man sætter kryds med på stemmesedlen.

En borger har nemlig klaget over, at kuglepennen skrev rødt. Personen mener, at det ikke opfylder bestemmelsen om at valghandlingen skal være politisk neutral. Altså at kuglepennens farve kunne signalere, at man favoriserede den ene politiske side.

Valgsekretariatet har svaret, at den røde kuglepen er valgt ud fra, at den er lettest at se under optællingen, og at man af hensyn til netop den politiske neutralitet har valgt sorte kuglepenne, der skriver rødt, de såkaldte valgkuglepenne.

Denne klage vil ifølge valgsekretariatet ikke betyde, at man ændrer praksis.

Valget endte som bekendt også med, at socialdemokratiet tabte tre mandater, så den røde skrift ser ikke ud til at have haft den store effekt.

Ulovlig hjælp

Den anden klage er af en lidt anden karakter og handler om hjælp i stemmeboksen.

Klageren, der også var tilforordnet var utilfreds med, at der i to tilfælde har været afgivet hjælp i stemmeboksen af en opstillet kandidat, der var valgstyreformand.

Især et tilfælde, hvor klageren mener, at der har været tvivl om, hvad en vælger ville stemme på og at det ikke har været tilkendegivet tydeligt nok.

Valgsekretariatet har efterfølgende spurgt valgstyreformanden om sagen og denne har bekræftet, at have givet hjælp til to borgere i stemmeboksen, men at der ikke kan drages tvivl om, hvad vælgeren i sidste ende ville stemme på.

Efterfølgende har valgsekretariatet bemærket, at en kandidat under ingen omstændigheder, uanset travlhed på valgstedet, må bistå en vælger i stemmeboksen.

Dog mener sekretariatet, at denne hændelse er enestående og at det ikke giver anledning til at valghandlingen skal gå om.

Under alle omstændigheder bliver det dog fremover indskærpet for alle valgstyrer og tilforordnede, at kandidater fremover på intet tidspunkt må bidrage med hjælp til borgerne i stemme boksen.