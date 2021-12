Jo flere elever, desto mindre læring og dårlig trivsel

Ondt i hovedet og mindre læring er hverdagen for folkeskolelever i Ballerup Kommune. Der er nemlig rigtigt mange elever, der har det svært på skolerne enten fagligt eller socialt. Det er nogle problemer, der påvirker elevernes skoleliv meget og derfor også elevernes indsats i det faglige. Er det okay, at der er så mange elever, […]

Af Elever fra 1. g på H. C. Ørsted Gymnasiet i Ballerup

Ondt i hovedet og mindre læring er hverdagen for folkeskolelever i Ballerup Kommune. Der er nemlig rigtigt mange elever, der har det svært på skolerne enten fagligt eller socialt.

Det er nogle problemer, der påvirker elevernes skoleliv meget og derfor også elevernes indsats i det faglige. Er det okay, at der er så mange elever, der har det på den her måde?

Hvorfor er der flere elever, der har oplevet ,at folkeskoletiden har været svært?

Det er et problem, at alle elever ikke bliver hørt eller får den hjælp, de skal bruge.

Det medvirker, at de får en dårlig oplevelse i en videregående uddannelse. Derfor vil vi have Ballerup Kommune til at sætte mere fokus på det 4. verdensmål, kvalitetsuddannelse.

Generelt er det bare ikke fair for børn og unge, at de skal have en dårlig oplevelse i skolen. Vi har selv oplevet, at vi f.eks har haft dårlig sammenhold i folkeskoleklassen. Det medførte, at man havde det rigtigt dårligt i skolen og ligefrem var bange for at gå i skole. Lærerne havde simpelthen ikke tid til at tage problemet op, fordi de havde så mange elever, de skulle bekymre sig om.

Man kan sige, at det er lægernes problem. De skal jo sørge for, at eleverne har det godt og trives godt. Dog har de ikke ressourcer. Så det er ikke altid lærerens skyld, når eleverne ikke lære noget.

Det kan nemlig også være rigtig svært at få alle med i en klasse med 25 elever.

Det har vi selv oplevet. Både støj og at dem der havde brug for faglig hjælp ikke fik det. Nogle trivedes også dårligt.

Det er nemmere at holde styr på 18 elever fremfor 25.

Vores løsning på Ballerups problem er at lave mindre klasser, så alle elever kan føle sig set.

For at holde udgifterne nede foreslår vi, at man kunne sætte skillevægge op i det store klasselokale og dele dem i to for at få flere klasseværelser, så der bliver færre elever, max. 17 i klasserne.