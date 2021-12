Inklusionen fortjener et løft

Debat I Enhedslisten mener vi, at skolerne i Ballerup er blevet bedre til at inkludere børn og vi konstaterer, at skolerne ikke ekskluderer flere børn end gennemsnittet af kommuner.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen

Skolerne har vist, at de vil og kan løfte opgaven med at inkludere elever og den positive udvikling skal understøttes økonomisk.

Derfor vil vi i Enhedslisten ikke være med til at reducere budgettet til inklusionsindsatsen med 4 millioner kroner, penge der enten tages fra den almindelige undervisning eller fra inklusionsindsatsen. Og jeg vil gerne minde om, at denne besparelse sker efter, at kommunalbestyrelsen uden om Ø sparede 13 millioner kroner i forrige kommunalbestyrelsesperiode samt at udgifterne til den specialiserede undervisning er steget med 11 millioner kroner de seneste år som følge af netto tilflytning af elever, der har behov for særlig undervisning.

Inklusion skal prioriteres og det koster penge, derfor mener vi i Enhedslisten at det er på høje tide at tilføre den økonomi, der muliggør at skolerne kan hjælpe det enkelte barn. Det mener vi alvorligt og derfor har vi i Enhedslistens budget 2022 afsat 6. Mio kr. mere end resten af Kommunalbestyrelsen til inklusion. Den besparelse, der blev vedtaget på november måneds Kommunalbestyrelsesmøde har vi altså vist kan undgås med vores fuldt finansierede budget.

I Enhedslisten vil har vi således stemt imod en besparelse på inklusion på kommunalbestyrelsens novembermøde.

Vi tilfører flere ressourcer til inklusion så indsatsen kan løftes yderligere og det vil vi fortsætte med at arbejde for i de kommende fire år – for vi skal passe på de svageste og give dem nødvendige hjælp