Hvordan du finder en god a-kasse

SPONSORERET INDHOLD: Det er vigtigt at finde en god a-kasse. Det er nemlig kun med en a-kasse i ryggen, at du kan være sikker på at være dækket ind økonomisk, selv hvis du skulle miste dit arbejde.

Det kan måske føles lidt ærgerligt at betale til noget, som ikke umiddelbart har den store indflydelse på ens arbejdsliv. For nogle føles a-kassen måske mest som en udgift. Men a-kassen er en vigtig del af et sikkert og godt studieliv og arbejdsliv.

Hvorfor a-kasse?

A-kassen er en sikkerhed, som er vigtig at have, selvom det kan føles som ærgerlige penge at bruge. Der er nemlig en masse fordele ved en a-kasse, også når du er studerende, i arbejde eller et sted midt imellem. Hvis du har en a-kasse, er du nemlig sikret feriepenge, orlovsydelser og efterløn.

Som regel knytter de forskellige a-kasser sig til forskellige fagfelter. Det giver derfor mening, at du prøver at finde den a-kasse, der kender til dit fag og dit arbejde.

A-kassen hører nemlig ofte sammen med fagforeningen, så man får en samlet pakke. Det kan være en både smart og let løsning. Både a-kasse og fagforening er med til at holde hånden over dig gennem dit arbejdsliv. Hvis der for eksempel skulle opstå problemer med løn eller arbejdsgiver, så står de klar til at hjælpe dig med dialog og løsning.

De populære a-kasser

Der er mange forskellige a-kasser at vælge imellem i Danmark. Krifa a-kasse er en af de mest populære a-kasser i Danmark. Krifa står for Kristelig Fagbevægelse og mottoet er “Et værdifuldt valg”. Det er en af de største a-kasser og fagforeninger i landet, og de allerfleste kender til Krifa. Sammen med Ase a-kasse er det en af de danske a-kasser, der har fået den bedste bedømmelse. Det skyldes muligvis, at Krifa er en a-kasse, der er ret åben. Det er altså en a-kasse, hvor de fleste fag og faggrupper er velkomne. Desuden er det også en af de billigere løsninger. Af andre populære a-kasser kan nævnes Magistrenes a-kasse, som i princippet rettet mod humanister og scient.er., men den er faktisk åben for alle.

Hvilken a-kasse?

Hvis dit spørgsmål lyder: hvilken a-kasse skal jeg vælge, er svaret, at det afhænger af, hvilket fag du arbejder i. Der er nemlig ofte en faggruppe, som a-kassen især henvender sig mod. Det er derfor en god idé at undersøge de forskellige muligheder for a-kasser for at finde den, der passer bedst til lige nøjagtigt din situation og din faggruppe. Det kan også være fint at sammenligne priser, men vigtigst af alt er, at a-kassen forstår dit felt og kan bidrage med rådgivning og hjælp gennem dit arbejdsliv.

Med de fleste a-kasser kommer nemlig også karriererådgivning, kurser og hjælp til jobsøgning. Det giver derfor mening at finde den a-kasse, der henvender sig til dit fag, så kurserne og rådgivningen også er mest muligt målrettet dig. Selvom man kan have lyst til at vælge den billigste mulighed, så er det ikke nødvendigvis den bedste løsning for dig.