Hjemsendt igen – det kan du lave

SPONSORERET INDHOLD: Efter en dejlig sommer næsten uden coronarestriktioner var det lige før livet, i hvert fald her i vores lille smørhul, føltes helt normalt igen. Nu er vinteren over os og dermed også smittespredning. Mange virksomheder er allerede begyndt at sende deres medarbejdere hjem, og hvis du er en af dem, så læs med her, hvor vi giver dig tips til, hvad du kan lave.

Af SPONSORERET INDHOLD

Nogle hilser en hjemsendelse velkommen og glæder sig over al den tid, de nu kan bruge til egne projekter, mens andre sidder og tripper og ikke kan finde på noget at lave. Sådan er der stor forskel på, hvordan folk håndterer denne helt specielle situation, vi befinder os i. Med mindre der kommer en decideret nedlukning kan du naturligvis tage en tur i Ballerup centret eller gå en tur i gågaden, men hvis du føler dig mest tryg ved at være derhjemme, er der altså masser af muligheder.

En verden af underholdning med streaming

I og med at årstiden sætter sine begrænsninger for, hvad man kan foretage sig udendørs, kaster mange sig over streaming, og det kan du også gøre. Få HBO Max og Netflix med et Telmore Play abonnement og gå ombord i en verden af underholdning. Streaming er de senere år blevet utroligt populært, og rigtigt mange mennesker har i dag en eller flere streamingtjenester.

Men hvad skal man streame? Man kan få det indtryk, at de fleste streamer film og serier, og det er der da også rigtigt mange, der gør. Særligt Netflix er populær, og her lægges der konstant nye spændende serier ud, som man kan streame. Serier som Kastaniemanden, New Amsterdam og Squid Game kan man næsten ikke undgå at have hørt om, da utroligt mange har set dem og taler om dem.

Det er dog ikke kun film og serier, man kan streame. Også sport og dokumentarer er det muligt at se, når du vil, og det sætter især sportsentusiaster pris på. Mange fodboldkampe sendes ikke på de traditionelle flow-TV kanaler, men ofte er det muligt at streame dem.

Lær at investere

Selvom det er dejligt at ligge i sofaen og se film og serier, kan det dog også blive for meget. Hvis man synes, man gerne vil bruge noget af tiden lidt mere konstruktivt, kan man vælge at lære at investere. Rigtigt mange kom i gang under de første nedlukninger, men hvis du endnu ikke er kommet med på vognen, kan det altså være værd at overveje. Inden du kaster dig ud i det og køber dine første aktier, kan du med fordel læse om det at investere og prøve at skaffe dig information om, hvordan markedet fungerer, og hvad man skal være opmærksom på.

Bag dit eget brød

Hvis du har brug for at lave noget med dine hænder, kan du give dig i kast med surdejsbagning og måske blive god til at bage rugbrød. At bage sit eget brød kan være en stor tilfredsstillelse, men hvis man er helt nybegynder, er der ting, man skal lære, og det kan man altså passende bruge en hjemsendelse til, uanset om man bor i Ballerup, Thyborøn eller et helt tredje sted.