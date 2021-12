’Her føler jeg mig ikke udenfor’

Alexander har gået på ordblindeinstituttet siden februar og har allerede rykket sig meget rent fagligt. Men allervigtigst har han fået selvtilliden tilbage og føler sig som en del af det fællesskab. Foto: Anja Berth

Ordblindeinstituttet i Skovlunde arbejder målrettet med at lære børn og unge at læse og skrive. En af dem er 13-årige Alexander Wiesletier.

Af Anja Berth

Da Alexander Wieseltier gik i 4. klasse, skulle klassen læse ’Ternet Ninja’. Alexander kunne ikke følge med og lynhurtigt var han ti kapitler bagud i forhold til sine kammerater. Nogle gange, hvis de arbejdede to og to, læste en af klassekammeraterne op for ham, så han havde en chance for at følge med, men ellers fik han at vide, at han bare skulle lade være at læse bogen, hvis han ikke kunne.

Alexander er ordblind, og siden 1. februar i år har han gået på Ordblindeinstituttet i Skovlunde, hvor han går i klasse med andre ordblinde.

”Så er man jo ikke den eneste, der er ordblind,” siger Alexander Wieseltier, der er 13 år og går i 7. klasse.

Læser efter lix

På Ordblindeinstituttet er lærerne specialiserede i læsning, og eleverne arbejder målrettet med tekster, der gradvist bliver sværere.

Ofte arbejder de to og to og skal læse sammen med en makker på tid. Bøgerne er forskellige, for eleverne har forskellige niveauer.

Da Alexander Wieseltier begyndte på Ordblindeinstituttet, læste han tekster med lix 10, hvilket svarer til 2. klasses-niveau. I dag læser han tekster med lix 17, hvilket ifølge skoleleder Lars Vengfelt er en meget hurtig fremgang.

”Du har rykket dig vildt meget,” siger Lars Vengfelt og Alexander Wieseltier nikker.

Han er ikke vild med at læse bøger, men gør det, fordi han ved, at det styrker ham og gør ham bedre.

Stor ishockeyspiller

Hans yndlingsfag er idræt, og han har spillet ishockey på højt niveau, men blandt andet på grund af skader, er han stoppet. Måske vil han starte igen eller finde på noget andet.

Lige nu er han bare glad for at være en del af et fællesskab.

”Jeg er aldrig blevet drillet i skolen, fordi jeg er blevet respekteret for den, jeg er. Men jeg har altid følt mig udenfor, fordi de andre elever kunne læse og skrive, og det kan jeg ikke. Jeg kan ikke høre forskel på n og m, men her føler jeg mig ikke udenfor. Der er andre, der har det som mig,” siger Alexander Wieseltier, der bor med sin mor, papfar og søskende i et hus i Herlev.

Når han ikke læser lektier, bruger han meget tid på at spille seje spil online sammen med venner. Han er så god, at han kan tjene penge på det.

”Min mor vil gerne have jeg får et fritidsjob, for jeg spørger hende tit, om jeg ikke lige må få 15 kroner, og det er hun lidt træt af. Men man skal jo købe lidt mad, når man er ude,” griner Alexander Wieseltier.

Er du ordblen?

Ordblindeinstituttet flyttede i 2015 fra Kasperskolen til den tidligere Lundebjergskolen lige ved siden af den eksisterende skole.

Her går i dag 94 elever fra 4. klasse til 9. klasse, og der er elever fra hele Sjælland.

Skolen drives af Ballerup Kommune, men elevernes hjemkommuner betaler for opholdet.

På gangene hænger billeder med ord som ’ordblen’ og en hjerne med en masse farver og streger. Der er også billeder af kendte folk, der er ordblinde.

Fast følgesvend

”Ordblindhed er en diagnose og dem, der er ordblinde har en hjerne, der fungerer på en anden måde end dem, der ikke er ordblinde. Men de fleste ordblinde er meget begavede og gode til at klare sig. Einstein var ordblind og Ghita Nørby er ordblind. Ordblindhed følger én hele livet. Så man skal huske at træne det hver dag,” siger Lars Vengfelt.

Han har har været på Ordblindeinstituttet i fire år.

Han er uddannet folkeskolelærer og har arbejdet i en folkeskole men med en specialklasse.

”Det har altid interesseret mig at arbejde med de elever, der har det svært af forskellige årsager. De andre skal nok klare sig. Det bedste i verden er, når vi siger farvel til 9. klasses-elever og ved, at nu har vi givet dem redskaber til at de kan klare sig,