Glem alt om en svømmetur i juleferien

Har du planlagt en tur i svømmehallen mellem jul og nytår, så må du finde en anden svømmehal end den lokale, da East Kilbride Badet holder lukket. Foto: Colourbox.

Lukket East Kilbride Badet holder lukket mellem jul og nytår, da svømmehallen ikke kan skaffe livreddere.

Af Anja Berth

Havde du glædet dig til et par baner crawl eller brystsvømning oven på juledage med and, sovs og marcipan, så kan du godt glemme alt om det. I hvert fald hvis du vil svømme i den lokale svømmehal, East Kilbride Badet.

Svømmehallen holder nemlig lukket i uge 52 altså mellem jul og nytår, da de fastansatte livreddere skal afholde ferie inden årsskiftet, som den nye ferielov foreskriver. Og det har ikke været muligt at få vikarer til denne funktion.

Beslutningen om at holde ferielukket er taget af Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune.

Triton har åbent

Beslutningen om at holde lukke vil kun påvirke motionister og offentlige gæster, der altså enten må finde andre svømmehaller eller ty til en gå- eller cykeltur for at få bugt med de ekstra kalorier fra juledagene.

For selvom svømmehallen har lukket for offentlig adgang, kan medlemmer af svømmeklubben Triton roligt finde svømmebriller og badetøj frem. Klubbens træning vil ikke blive påvirket, da Triton har egen livreddere.

Efter nytår har East Kilbride Badet åbent som normalt medmindre coronasituationen ændrer på reglerne.