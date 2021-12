Forbryderisk område

Debat Så er den gal igen.

Af Steen Normind, Hasselvej 15, Skovlunde

Torsdag den 25. november tog min svigersøn, til BIG i Herlev for at handle i Power. Han parkerede sin el-cykel til en værdi af 25.000 kroner ved cykelstativet ud for Power lige under et overvågningskamera. Cyklen godt boltet fast til cykelstativet med godkendt Abus lås og udstyret med alarmsignal, hvis nogen rører ved den. Han handlede vel omkring en times tid i Power og senere i Elgiganten.

På vej tilbage efter sit indkøb kan han godt se at cyklen er væltet lidt underligt omkring. Han kommer i snak med nogle mennesker som fortæller at to maskerede tyveknægte i bedste Bjørne Banden-stil har forsøgt at skære låsen over med en eldrevet vinkelsliber. Formentlig imens alarmen på cyklen har hylet og skreget.

Tyveriet er ikke lykkedes fordi den godkendte Abus lås kræver at BEGGE ”ben” skæres over før man kan få låsen frigjort uden nøgle. Det ene ben har de fået skåret over. Sikkert med meget besvær. Og da de så ikke kan få låsen fri fordi det andet ben også skal skæres over opgiver de deres hensynsløse tyveri. Iskolde banditter. Så samler de deres værktøj sammen og går stille og roligt over til deres parkerede varevogn som holder på parkeringspladsen ved Ingo tankstationen overfor. Der er der formentlig også et overvågningskamera placeret.

På den tid af dagen er der altså mange mennesker på gaden. Naturligvis er der ingen som griber ind overfor tyveknægtene. Det må man jo ikke. Hvis lovlydige mennesker forsøger at standse en tyveknægt, risikerer de jo selv at blive lovbrydere og dermed kriminaliseret. Visse politikere har jo allerede bestemt at lovlydige mennesker ikke må forsvare sig selv. Ikke engang i eget hjem. Der er jo også den risiko, at forbryderne bærer våben. Så selvfølgelig skal ingen risikere noget. Nogen forsøgte at få fat i politiet, men nej. Politiet var der ikke engang KONTAKT til. En dame optog vist noget af tyveriforsøget med sin mobiltelefon. Den dame vil jeg gerne tale med.

Der blev også taget kontakt til Power for at få et kig på deres overvågningskamera. Men det havde de ikke lige tid til og ville vende tilbage. De er ikke vendt tilbage endnu. Jeg kom til at tænke på at der jo ofte sidder P-vagter og lurer i bilerne. De springer så ud som trold af en æske, når en ellers lovlydig borger får parkeret sin bil med forkert indstillet P-skive og smider straks en P-afgift under viskerbladet. Men det er jo heller ikke deres job at forhindre tyveri af kundernes ejendom.

Vi befinder os godt nok på Vestegnen. Men er det ved at udvikle sig til ’The Wild West’?

Er det fremtiden for vores retssamfund?