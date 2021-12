Evaluering af kommunalvalget

Debat Kære Jesper Würtzen.

Af Claus Kiær, Talsmand for NatureSays Metoo

Nu er der gået mere end tre uger siden KV21 og jeg har intet sted kunne læse evalueringer og eller analyser af demokratiets tilstand i Ballerup. Selve konstitueringen, etableringen af udvalg og poster er uanset resultatet obligatorisk, hvilket også gælder når der takkes for vælgernes stemmer.

I flere måneder blev vi borgere bombarderet med reklamer, artikler og valgplakater. Et fåtal af Ballerups borgere/vælgere mødte op til diverse inden- og udendørs valgmøder. Mange har brevstemt, men da d. 16. november havde rundet klokken 20, nåede stemmetallet kun ca. 66 procent hvilket er endnu en tilbagegang siden KV13. Men det er også en voldsom tilbage gang siden KV01, hvor stemmeprocenten var næsten 88 procent..

Nu skal du være borgmester igen og det kunne derfor være interessant, at læse om din overordnede vurdering af dette kommunalvalgsresultat?

Eksempelvis hvad synes du om den lave tilslutning i valgmøderne, både de inden- og udendørs?

Hvordan har du det med strukturen (panel med kandidaterne og vælgerne i en samlet klump) i valgmøderne, er den tidssvarende?

Hvilken effekt havde valgplakaterne på resultatet i og med færre og færre stemmer? Har du en ”fornemmelse” af, at partierne når ud til alle borgere med de politiske visioner/budskaber (f.eks. målgrupperne ”de unge” og ”minoriteterne”)?

Hvordan ser du på fremtiden for Kommunen på baggrund af resultatet? For eksempel blev der denne gang talt meget om borgerinddragelse, kommer det til at ske og fra hvornår og hvor ofte?

Jeg var til en del valgmøder og derfor ved jeg, at deltagelsen var lav, hvilket mange kandidater også har givet udtryk for, også fra dit eget parti.

Personligt venter jeg og mange borgere på kommunens myndighedsafgørende løsninger på opsamling af affald og cigaretskod.

Vi ved, at kommunen ikke mangler penge. Spørgsmål fra en borger, der har stemt siden 1978:

Hvorfor hænger penge og menneskelig vilje ikke sammen og hvorfor er brede aftaler ikke altid løsningen?