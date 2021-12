Er der fart nok på internettet i Ballerup?

SPONSORERET INDHOLD: Mange af os kender det. Når man skal streame en god film eller serie, og det hakker i afviklingen, fordi der ikke er tilstrækkeligt med bredbånd til at hente data ned. Det er frustrerende og en stor kilde til irritation, især hvis man faktisk har betalt sin udbyder for at holde en hel ladeport åben til det store internet. Ud over at man ikke kan se sin film eller serie i tilfredsstillende kvalitet, så føler man sig også snydt. Man har jo betalt for, at der skal være styr på sagerne.

Hvis man er i tvivl om man får det man har betalt for, så kan man prøve at lave en internet speed test, hvor man får tjekket hvor meget upload og download, man rent faktisk har til rådighed pr. sekund. Det kan nemlig nemt testes online, med meget stor nøjagtighed. Med en internet speed test kan man tjekke, om man er blevet snydt af sin udbyder. Og er man det, så bør man tage kontakt til kundeservice og bede om at få rettet op på miseren, og blive kompenseret for det tabte.

Hastigheden er afgørende

Hvis man ikke har tilstrækkeligt med internethastighed, så vil man ikke kunne streame film og serier i ordentlig kvalitet. Har man betalt en udbyder for en bredbåndshastighed, de ikke leverer, så smider man penge ud ad vinduet. Viser det sig at udbyderen ikke opfylder sine forpligtelser, så bør man kræve at der rettes op på svigtet, samt at man kompenseres for de måneder, hvor man har betalt for noget, man ikke har fået. Dette bør man forholde udbyderen sammen med sine krav.

En internetudbyder, der har lovet et bredbånd i en bestemt kvalitet, men ikke leverer, skal naturligvis tilbagebetale de penge, de har krævet for det lovede. Alt andet er urimeligt. Hvis udbyderen ikke vil gå ind på det, så bør man finde en anden. Der er nok at vælge imellem. Man stiller sig jo heller ikke tilfreds med én sok fra tøjbutikken, hvis man har betalt for to. Der bør være rimelighed i aftalerne, og det må udbyderne af internet også forstå.

Find en bedre udbyder

Hos hurtigtinternet.dk kan du foretage en test af dit bredbånd, som viser om du har betalt for meget for dit bredbånd. Her kan du også finde links til udbydere, der faktisk overholder deres aftaler. Det kan være meget nyttigt, hvis man føler at den udbyder, man indtil nu har brugt, ikke lever op til sine forpligtelser.

Før du tager testen, så sørg for at der ingen downloads er i gang, og sørg for at være tæt på din trådløse router.

Gør man disse ting korrekt, så får man en meget nøjagtig test af sit lokale bredbånd. Med resultatet i hånden kan man så kontakte sin udbyder. I de fleste tilfælde vil udbyderen rette op på manglerne og samtidigt kompensere for det, man har betalt for meget. Dette er kun rimeligt, for man skal jo ikke betale for noget, man ikke har fået.