En flov valgdeltagelse

Debat Valgstedet på Rugvængets skole havde kommunens laveste stemmeprocent.

Af Gudrun Petersen, Rugvænget, Ballerup

Det er lidt flovt, vi bor jo rigtig mange i blokkene lige omkring skolen.

Der kan selvfølgelig være mange grunde til at folk ikke har deltaget i valgene, det er bare en skam at man ikke bruger sin ret til at deltage i demokratiet. Coronaen har måske en del af skylden, selv om der var taget alle mulige hensyn.

Utilfredsheden med landspolitiken kunne også give udslag på stemmeprocenten.

Men det kunne simpelthen også gøres mere for at gøre de lokale kandidater kendte.

Imellem valgene er det kun ganske få der kommer med deres meninger i Ballerup Bladet.

Man kunne komme mere ud med lokale møder med for eksempel oplægsholdere, så de blev kendte.

Det er ikke nok med en lille seddel i postkasserne få dage før valgdagen, den ryger hurtigt i papirkurven.

Men tillykke med valget og god arbejdslyst de næste fire år.