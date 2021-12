En altan til drømmelejligheden

SPONSORERET INDHOLD: Er I ved at få tegnet jeres egen bolig, eller har I overtaget en lejlighed, som I gerne må renovere? Der er mange grunde til at få en altan.

Af SPONSORERET INDHOLD

En altan er med til at give jer frihed og muligheden for frisk luft, uanset om I bor på niende sal eller blot på en høj førstesal. Når man bor i lejlighed, er der ofte adgang til fællesarealer, som man kan bruge til afslapning og boldspil, og selvom I vil skulle fortsætte med at rykke boldspillet ned på græsplænen, er det virkelig et plus bare at kunne lægge sig ud på altanen direkte fra stuen, når man bare trænger til at læse en god bog i solen.

I nyere lejligheder er der stort set altid monteret altaner, men hvis I alligevel bor i en, der ikke har en altan monteret, kan I forhøre jer gennem boligforeningen om, hvad jeres muligheder er. Hvis I får tilladelse til at få en altan, og byggeriet kan holde til det, er det nemlig jeres tur til at få tegnet og snakket om, hvad I godt kunne tænke jer. Der findes mange forskellige altaner, og i ældre byggeri er det charmerende, hvis man arbejder på at få bygget en altan, der passer ind i stilen uden at virke skæmmende.

I kan sagtens hente inspiration online, og I kan for eksempel tage et kig på dette website, der udelukkende beskæftiger sig med altaner. Her kan I se eksempler på alverdens forskellige typer af altaner og finde ud af, om der er noget af det, I godt kunne tænke jer selv at have. Det er naturligvis en investering, men I kan også forvente, at lejlighedens værdi vil stige, hvis der er en altan, så på langt sigt er det ikke sikkert, det er lige så stor en udgift, som det er lige nu.

Altaner på nybyggeri

Hvis I er i gang med selv at bygge hus i to etager, har I garanteret også beregnet en altan som en del af planerne. Måske I endda har kigget på tagterrasser, og det med rette. Hvis det er muligt, kan det kun anbefales at få en tagterrasse, for det giver endda mulighed for at invitere gæsterne på et glas vin og mad på terrassen, mens man har udsigt over hele området. Med tilpas meget plads er der måske endda plads til, at børnene kan lege på terrassen, mens I sidder ved havebordet.

Igen findes der mange typer af altaner, og i nybyggeri får I måske følelsen af, at I har mere frie tøjler, for her er ingen krav om, at der er noget, der skal passe ind i bestemte stilarter. I kan gøre hvad I vil, og hvis I foretrækker en altan, der har glaspaneler som rækværk, så er det naturligvis det, I skal gøre. Det kan også være, I foretrækker en anden type rækværk eller en anderledes belægning på altanen. I kan gøre jer selv en tjeneste og gå en tur i lokalområdet og se, om ikke I kan finde inspiration.