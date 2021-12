Elever fordelte byens penge

Normalt er det forbeholdt kommunalbestyrelsen at sidde i salen, men til Børnerådsdagen var det elevrådsrepræsentanter fra byens skoler, der har indtaget sæderne. Pressefoto.

Til årets Børnerådsdag fordelte 22 elevråds-repræsentanter i alt 170.000 kroner til projekter på kommunens skoler.

Af Anja Berth

”Normalt er det kommunalbestyrelsen, der sidder hvor I gør nu og er med til at træffe vigtige beslutninger for Ballerup Kommune. Men i dag er det jer, der skal fordele pengene. Så tal både jer selv og de andre op, og husk at lytte godt efter, når de andre præsenterer deres forslag.”

Sådan sagde borgmester Jesper Würtzen (A) da han fredag den 19. november indledte årets Børnerådsdag, hvor 22 elevrådsrepræsentanter fra kommunens skoler mødtes på rådhuset for at diskutere, prioritere og endelig fordele penge til skoleprojekter.

Med sig fra hver skole havde elevrådsrepræsentanterne tre ønsker i prioriteret rækkefølge, som skulle bruges til at forskønne den enkelte skoles faciliteter.

Sammenlagt kostede ønskerne cirka tre gange så meget som de 170.000 kroner, der var budgetteret med. Det gav anledning til en udfordrende demokratisk øvelse, hvor repræsentanterne skulle finde en balance for, hvilke skoler der skulle have opfyldt hvad, så ingen følte sig forbigået.

Kunsten at lytte

Inden forhandlingerne så eleverne videopræsentationer fra tidligere års Børnerådsdagen, hvor de kunne se, hvordan forslag fra eleverne havde forvandlet sig til konkrete projekter på skolerne. Altså et bevis på at forhandlingerne rent faktisk kunne munde ud i konkrete resultater.

Herefter var det elevrådsrepræsentanternes tur til at fremlægge deres ønsker for salen. Efter introduktionen mødtes elevrådsrepræsentanterne i tre arbejdsudvalg, for at gennemgå de forskellige ønsker. Her skulle de finde frem til et bud på, hvordan pengene skulle fordeles, så det var klar til de endelige forhandlinger i salen.

I de 55 minutter hvor drøftelserne foregik i de små grupper, fik eleverne både rum til at prøve forskellige argumenter af alt imens der også var plads til at hjælpe hinanden med at huske, hvad der havde været vigtigt for hvem og hvorfor. Det ledte til flere samtaler, hvor eleverne spillede bolden frem og tilbage mellem hinanden.

Huskede de andre

Da arbejdsudvalgene vendte tilbage til kommunalbestyrelsessalen til den endelige forhandling, blev der både argumenteret for egne ønsker, men i høj grad også for de andre skolers beløb.

Jesper Bak, som stod for arrangementet, var imponeret over de kriterier, elevrådsrepræsentanterne navigerede ud fra:

”Det var interessant at se, hvordan flere stillede spørgsmålstegn ved det faglige udbytte af ønskerne. Det blev i høj grad en diskussion om, hvorvidt ønskerne skulle bruges til leg, til noget faglig eller handle om underholdning.

Dagen sluttede med en fordeling af beløbet.

Børnerådsdagen har fundet sted en gang om året siden 2002.