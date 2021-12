Den målrettede fløjtenist

Emily Ringer Dethlefsen er indstillet til talentprisen for sit store engagement på Ballerup Musikskole, hvor hun også spiller sammen med de mindre børn. Foto: privatfoto

Talenty Emily Ringer Dethlefsen er 18 år og spiller tværfløjte og blokfløjte og er netop indstillet til Ballerups talentpris for sit store engagement på musikskolen.

Af Anja Berth

Siden hun var lille, har Emily Ringer Dethlefsen spillet klarinet, blokfløjte og tværfløjte.

I dag er hun 18 år og går i 3. g på Niels Brock business-linje og har rigeligt at se til. Men musikken skal der altid være plads til og derfor bruger hun mange timer på Ballerup Musikskole både som medmusikant, når de mindre børn skal spille og i sammenspils-grupperne.

Onsdag står den på blokfløjte og torsdag spiller hun tværfløjte både solo og i sammenspil.

”Det er da dejligt at andre anerkender ens engagement, når man nu bruger så mange timer på det,” siger Emily Ringer Dethlefsen om indstillingen til prisen.

Er du dygtig?

”Ja, det vil jeg sige, at jeg er, men jeg øver mig også meget. Der er jo ingen grund til at spille, hvis det lyder som om man trækker en kat i halen,” siger Emily Inger Dethlefsen.

Fantastisk fællesskab

Det er dog især det sociale, der glæder hende i musikken.

”Jeg vil jeg gerne gøre musikskolen til et dejligt sted at være. Det er et fantastisk fællesskab, som er skønt at være en del af,” siger Emily Ringer Dethlefsen, der er den eneste på sit gymnasium, der spiller musik.

”Det er lidt usædvanligt at spille musik i min uddannelse, det passer ikke rigtigt ind,” griner Emily Ringer Dethlefsen.

Mere kultur

Hun bor i en villa i Måløv med sin mor og storebror og hele familien er musikere.

”Det er nok derfor, jeg begyndte at spille. Klarinetter og tværfløjter var bare i hjemmet, og så har mine forældre også sørget for at jeg øvede meget,” siger Emily Ringer Dethlefsen.

Hun ville ønske, at der blev gjort mere for at fortælle om kulturen i Ballerup.

”Der foregår jo rigtigt meget, men jeg tænker, at der burde fortælles noget mere om det. På musikskolen har vi også koncerter, som jo kunne være fint at alle kom til,” siger Emily Ringer Dethlefsen.