Dansen om masker og mundbind i centret

I Ballerup Centret er der adgang for alle, bare de har mundbind på. Men læsere oplever, at en del ikke bærer de forkætrede mundklude. Foto: Arkivfoto

Beskyttelse Der er regler om at alle skal bære mundbind i Ballerup Centret. Men mange oplever dagligt, at folk ikke bærer de omdiskuterede masker, selv om vagterne skal holde øje med det. Vi spurgte centerchefen om, hvorfor nogen tilsyneladende kan gå uantastet rundt uden.

Af Ulrich Wolf

Når man træder ind i en butik eller et storcenter, som Ballerup Centret er det påkrævet at bære mundbind.

Der er nok ikke mange, der synes det er særlig sjovt at rende rundt med dem, men af hensyn til omgivelserne og samfundsøkonomien, gør man det. Desuden er det som nævnt obligatorisk i følge myndighederne. I eksempelvis Ballerup Centret er det vagternes opgave at sørge for, at folk bærer maskerne.

Men mange oplever på en tur gennem centret og andre centre for den sags skyld, at en del ikke bærer mundbind og at vagterne tilsyneladende ignorere det.

Hvordan kan det være? Handler det om, at nogen er fritaget, eller at man går fri, hvis man har en speciel truende attitude eller lignende?

Fritaget eller ej

Vi spurgte centerchef i Ballerup Centret, Christer Thorell om årsagen til, at nogle går rundt Ballerup Centret uden mundbind, helt uantastet, mens andre bliver bedt om at huske mundbindet.

”Vi følger myndighedernes anbefalinger og påbud til punkt og prikke. Vores vagter skal bede folk uden mundbind om at tage det på eller udlevere det til folk, der har glemt det. Nogle kunder siger så, at de er fritaget og det kan vores vagter ikke kræve at se dokumentation for. Så hvis en kunde siger, at de er fritaget, så må vagterne tage det for gode varer. Hvis man ser kunder der går gennem centret uden at bære mundbind uden at blive spurgt, så er de blevet spurgt før,” siger Christer Thorell, som pointerer, at vagterne er objektivt neutrale og ikke skelner mellem, hvordan folk ser ud eller er klædt.

”Vi har 17.000 kunder på en dag og det er et fåtal, der ikke bærer mundbind. Vi kender dem og ved, at de siger at de er fritaget og så er der ikke mere, vi kan gøre ved det,” siger han.

Tryg handel

Centerchefen understreger samtidig, at Ballerup Centret altid følger myndighedernes retningslinjer, så man kan handle så sikkert og trygt som muligt.

”Vi har ofte besøg af myndigheder og politi og vi har ikke fået anmærkninger nogensinde og jeg kan garantere, at vi tager alle retningslinjer alvorligt. Også kravet om mundbind. Men vagterne har ikke beføjelserne til at efterprøve, om folk rent faktisk er fritaget for at bære mundbind i centret,” siger Christer Thorell.