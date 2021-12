Dårlig oplevelse på vaccinationscenter

Debat Der er allerede skrevet en del om det nye vaccinecenter på Meterbuen i Skovlunde.

Af Bodil MoustgaardGendens Kvarter 15, Ballerup

Min og min mands oplevelse derude mandag eftermiddag var alt andet end positiv.

Vi ankom kort før vores bestilte tid, her oplevede vi en kø, der flere gange af vagten måtte dirigeres væk fra vejen.

Der var mange ældre også i kørestole og med rollatorer. Det var koldt og vi stod udenfor i 20 minuitter før vi kom ind.

Der var ingen mulighed for læ eller nogen form for overdækning eller mulighed for at sidde ned før vaccinationen. Det er trods alt de ældre der i øjeblikket indkaldes til tredje vaccine. Dejligt at det var i mandags og ikke i dag onsdag.

‘Nu har vi så fået tredje corona vaccine og jeg er mega forkølet.