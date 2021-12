Boligpriserne stiger i hele Norden: Bliv klogere på boligmarkedet netop nu

SPONSORERET INDHOLD: Det er ingen hemmelighed, at boligpriserne er steget over hele Norden de seneste år. Pandemien har givet boligmarkedet et markant boost. Det gælder særligt i visse populære områder heriblandt Ballerup. Hvis du overvejer at købe eller sælge netop nu, så læs med her.

Af SPONSORERET INDHOLD

Der sker noget på boligmarkedet lige nu. Det kan være svært at navigere i de stigende priser, og det faldende udbyd. Det betyder, at det er sværere og dyrere at finde sin næste bolig. Det gælder ikke kun i Ballerup, men i hele Norden. Sverige holder rekorden med en husprisstigning på 18% hen over pandemien, mens Danmark følger efter med 15,7%.

Hvis du står og skal købe eller sælge netop nu, er det en god idé at få lidt konsultation. Der er nemlig en række faktorer, der er gode at være opmærksom på, hvis man vil lande drømmeboligen. Gennem BoligPartner kan du få hjælp til alt omkring køb og salg af bolig netop nu.

Færre boliger til salg i Ballerup

Ballerup er et af de steder i landet, hvor priserne er steget markant. Hvis man vil have en ejerbolig i Ballerup netop nu, så skal man have den store pengepung frem. Det er nemlig et rigtig populært område, der passer til mange målgrupper. Samtidig kan man se, at der er færre boliger til salg. Det er derfor af flere årsager blevet svært at få en bolig i Ballerup netop nu.

Usædvanlig stigning

Det er en meget usædvanlig udvikling, vi har set hen over pandemien. Perioder med stor økonomisk ustabilitet plejer at sænke markedet fremfor at booste det. Men under denne pandemi er der altså sket det præcis modsatte. Her er lysten til at flytte i nyt blevet vækket i et stigende antal mennesker. Det lader dog til, at denne hastigt stigende kurve er ved at bøje af. Det er blandt andet, fordi man flere steder diskuterer, hvorvidt boligmarkedet skal reguleres.

Hvis du skal købe netop nu

Det er altid en god idé at have noget nyt at flytte ind i, før man sælger sin gamle bolig. Bortset fra lige nu. Det er selvfølgelig alt afhængigt af, hvor du befinder dig. Men hvis du leder efter bolig i et område så populært som Ballerup, så er det en god idé at sørge for at få solgt, før du køber.

Det skyldes, at markedet går så hurtigt, som det gør. Det er ikke mange dage til at slå til, hvis drømmehuset pludselig er der. Derfor nytter det ikke meget, at du så står med et andet hus, der først skal sælges. Rådet netop nu er derfor at få solgt din bolig, og derefter lede efter det nye drømmehjem.