Boliger på vej på Baltorpbakken

Baltorpbakken 14 skal rives ned og på den 8.000 kvadratmeter store grund skal der bygges i alt 80 boliger i form af både rækkehuse og etageejendomme. Foto: Anja Berth

Økonomiudvalget har netop godkendt en lokalplan, der skal give mulighed for at bygge boliger på Baltorpbakken.

Af Anja Berth

80 nye boliger på Baltorpbakken mellem Pederstrup Landstrup og erhvervsområde ved Telegrafvej kan nu blive virkelighed.

Økonomiudvalget i Ballerup har netop vedtaget et forslag til lokalplan og tillæg til kommuneplan der, forudsat det bliver endelig godkendt af kommunalbestyrelsen efter høringsperioden, giver mulighed for at bygge boliger på Baltorpbakken 14, hvor der i dag er en tom erhvervsbygning.

Det er Hafnia Invest, der ejer bygningen og som har ønske om at opføre boliger.

Det fortæller centerchef for By, Erhverv og Miljø Steen Pedersen.

Hele området ved Telegrafvej er ved at ændre sig fra erhvervsområde til boligområde, og det kommende boligbyggeri skal være med til at skabe området.

Ingen skyskrabere

Beboerne i Pederstrup Landsby skal dog, ifølge centerchefen, ikke frygte, at der kommer hverken indkig eller, at de bliver naboer til høje bygninger, for i forslaget til lokalplan er det bestemt, at der skal bygges lavt i retning mod Pederstrup Landsby højest ni meter, mens der bygges op til 13 meter ud mod Baltorpvej.

Det eksisterende bygning skal rives ned, og der kan på de 8.000 kvadratmeter bygges etageboliger og rækkehuse samt et fælleshus. Det forventes, at der vil blive plads til i alt 80 boliger.

Det betyder samtidig, at området ændrer status fra erhvervsområde til boligområde.

”Grundejer vurderer at den nuværende bygning ikke lever op til standarden for virksomhederne, så det er planen at det skal rives ned og så skal der opføres boliger i lækre materialer med træfacader,” siger Steen Pedersen.

Fra erhverv til bolig

I januar 2021 besluttede Teknik- og Miljøudvalget igangsætning af et plangrundlag for Baltorpbakken 14, som giver mulighed for at omdanne ejendommen fra erhverv til boligbebyggelse.

Ifølge lokalplanforslaget er der også planer om parkeringspladser og veje til selve området.

Desuden planlægges der for en ny stiforbindelse langs den sydlige del af det grønne område mod Pederstrup samt et nyt stisystem i kvarteret.

Med lokalplanen følger et tillæg til kommuneplanen, der ændrer rammen for området fra erhverv til boligformål. I forslaget til lokalplanen er indstillingen fra forvaltningen, at det ikke er nødvendigt med en miljøvurdering af området inden byggeriet.

De nye boliger bliver naboer til beboerne på Atlas Vænge, der ligger på den anden siden af hækken.

Lokalplanforslaget vil være i høring fra 5. januar til 2. marts. Der planlægges et borgermøde midt i høringsperioden. Datoen er endnu ikke fastlagt.