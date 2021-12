Ballerup fælder træerne

Debat Forleden dag blev der til stor undren fældet omkring 30 træer i en lille lund på størrelse med en pæn sommerhushave i området nord for Lundegården.

Af Dorte Rasmussen, Lammets Kvarter 19, Ballerup

Der skulle åbenbart udtyndes. En lund, der bortset fra nænsom pleje da Vej og Park passede området for flere år siden, stort set har passet sig selv. De cirka 50 år gamle træer (mest bøg og eg) og nogle selvsåede træer udgjorde en miniskov. Nogle træer og mange store og små grene er selvfølgelig bukket under for diverse storme og ligger spredt på jorden overgroet med mos, svampe og diverse mikroorganismer.

Naturen fik lov til at gå sin stille gang indtil man i Kommunen fik den ide, at det kunne man sandelig ikke have: Vi må hellere blande os, for vi ved bedre (eller var der for mange penge tilovers?).

Resultatet blev en tonstung maskine der mange gange i tre dage kørte rundt i hele terrænet for at fælde cirka 25 procent af miniskoven og fjerne de største træstammer, og det i et terræn, der absolut ikke er egnet til tunge maskiner. Nu er halvdelen af den lille skov dækket af masser af grene og kviste, og området rundt omkring med dybe dækspor, og da det har regnet, fyldt med vand, der har svært ved at trænge ned, da jorden under er sammenpresset – det kaldes traktose. Det lille område har i mange år været besøgt af rådyr, nu er halvdelen ufremkommeligt for dyrene.

Ud over at skade et lille fint område, udledes CO2 når træer fældes. Ved Kommunen hvor meget CO2 dette udslip udgør? Og tæller man det med i Kommunens totale CO2 udledning?

Ballerup kommune kalder sig en grøn kommune. Det lyder fint på papiret, men hvad med ude i virkeligheden?

I Danmark planter vi træer, i Ballerup fælder vi dem.