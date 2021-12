Ballerup får endnu en elbus

Ballerup får nu sin sjette buslinje. Prfoto

Buslinje 164 bliver fra weekend omlagt til en elbus. Det er en del af en samlet miljøstrategi.

Af Anja Berth

Benytter du buslinje 164, der kører fra Banegårdspladsen over Parkvej, Digterparken, Egebjerg Bygade og Nordbuen, så skal du fra weekenden vænne dig til at den næsten ikke siger noget.

Fra søndag 12. december bliver tre nye buslinjer nemlig omlagt til el, og i Ballerup Kommune er det buslinje 164, der bliver grøn og næsten lydløs. De øvrige er linje 10 og 11.

De nye grønne elbuslinjer er et skridt på vejen mod målet om, at alle busser på Sjælland skal køre fossilfrit i 2030 – heraf mindst halvdelen på el.

Samtidig bidrager kommunerne, heriblandt Ballerup Kommune, til at indfri den nationale målsætning om 70 procent CO2-reduktion inden 2030.

Sjette buslinje

”Linje 164 bliver den sjette buslinje i Ballerup Kommune, som kører på el. Det matcher vores beslutning om, at alle vores buslinjer skal køre på el eller fossilfrit brændstof. Vi rykker tættere og tættere på målsætningen (…),” siger Ballerups borgmester Jesper Würtzen (A) i en pressemeddelelse.

Det er Movia, der har besluttet at omlægge blandt andet linje 164 til en elbus.

”Vi har i 2020 fastlagt et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el. Målet er at vores flextrafik udelukkende kører i elbiler senest i 2030, og alle nye tog

på vores lokalbaner er eldrevne. Derfor er vi meget glade for det stærke signal som vi sammen med København, Hvidovre, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Herlev Kommuner nu sender om, at klimamål og ambitioner er vigtigt for vores kollektive transport” siger administrerende direktør i Movia, Dorthe Nøhr Pedersen.