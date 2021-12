Ballerup bryder omskæringstabu i ny sundhedspolitik

Ballerups nye sundhedspolitik er vedtaget. I den er der blandt andet en passus om omskæring. Det kan blive op til sundhedspersonalet at rådgive om konsekvenserne af omskæring. . Foto: Arkivfoto.

Af Ulrich Wolf

Politikerne i kommunalbestyrelsen i Ballerup har som de første i landet taget en beslutning i et meget tabubelagt område – nemlig omskæring af børn, som praktiseres af primært jøder og muslimer.

I den nye sundhedspolitik, som, kommunalbestyrelsen vedtog i november står der i en passus under punktet ’En tryg barndom og ungdomsliv’ at ’ Ballerup Kommune vil gøre en indsats for at informere nuværende og kommende forældre om de risici, der kan være ved omskæring samt, med udgangspunkt i princippet om ”barnets ret til egen krop” opfordre til, at religiøst eller kulturelt begrundet omskæring eller anden kønskirurgi, som ikke er helbredsmæssigt begrundet, udsættes til barnet selv kan tage stilling her-

til’.

Dermed har politikerne i kommunalbestyrelsen taget hul på en debat, som man ikke har taget i andre kommuner endsige på Christiansborg.

Derfor er Ballerup ’first movers’ på området.

En gammel idé

Ideen om at indskrive et afsnit om omskæring i kommunens sundhedspolitik er flere år gammel og har især været drevet af Venstre.

”Det er fire år siden, at vi begyndte diskussionen og der har siden være debat om det. Vi har fra starten ikke været enige med vores landspolitiske kolleger og heller ikke med de andre i kommunalbestyrelsen i denne sag. Men jeg er glad for, at vi nu har fået opdateret sundhedspolitikken men det her. Vi kan ikke lovgive, det skal man på Christiansborg, men vi kan oplyse forældre og vejlede og så er det i sidste ende op til forældrene at beslutte. Det kan og skal vi ikke gøre,” siger Kåre Harder Olesen (V), som afviser, at vedtagelsen har noget som helst med religion at gøre.

”Vores sundhedspersonale rådgiver i forvejen på andre områder omkring børn og unge som eksempelvis rygning eller alkohol og derfor er det oplagt, at man også rådgiver og snakker med forældre om et område, der også har en direkte indvirkning på barnet. Det har intet at gøre med at være imod jøder eller muslimer. Det er generel rådgivning. Men vi mener ganske enkelt ikke, at man skærer i raske børn og det signal vil vi gerne sende. Men det er som sagt i sidste ende op til forældrene,” siger Kåre Harder Olsen, som håber at man kan sende et signal, der vil brede sig.

Han bakkes op af formanden for social- og sundhedsudvalget, Lolan Ottesen (A).

Oplyst grundlag

”Det er en politik, der har været lang tid undervejs, men vi er blevet enige om, at det er en god almen oplysning og at det er godt, at forældre, som med andre emner, træffer deres beslutning på et oplyst grundlag. Det handler, ikke om religion og vi skal ikke spørge om navn eller andet. Det handler ganske enkelt om barnets tarv;” siger Lolan Ottesen, som forventer en konkret handleplan i begyndelsen af det nye år.

”Den nye kommunalbestyrelse skal nu sætte gang i en konkret handleplan på området. Det bliver det faglige personale, der i forvejen har kontakt med forældrene i kommunen, der skal komme med input og, skal stå for oplysningen. Det kan være pædagoger, sundhedsplejersker og lignende. Det kan også være, at vi skal have informationsmateriale hos læger osv. Men under alle omstændigheder er det et vigtig tabu, som vi nu

får brudt og som sagt er

det for børnenes skyld, at vi gør det,” siger Lolan Ottesen.

Det var en næsten enig kommunalbestyrelse, der stod bag den nye sundhedspolitik, kun Ozcan Kizilkaya stente imod.

Hører ikke hjemme

”Jeg mener ikke, at det hører hjemme i sundhedspolitikken. Det er symbolpolitik og jeg mener ikke, at vi som kommune skal blande os i folks religion eller traditioner. Det vil de ikke engang blande sig i inde på Christiansborg, så hvorfor skal vi? Jeg kunne acceptere, hvis man indførte et sundhedsmæssigt, krav, om at omskæringen kunne foregå under ordnede forhold rent fagligt. Men nu er det bare symbolpolitik, der alligevel ikke vil nytte,” siger Ozcan Kizilkaya, som i øvrigt pointerer, at han selv er omskåret og er glad for, at hans forældre traf det valg for ham.

Han afviser, at hans modstand har sammenhæng med hans vælgerbase, men at han ikke vil ligge under for symbolpolitik.

Hele sundhedspolitikken, der også omhandler en lang række andre områder, er nu vedtaget og skal altså implementeres af den nye kommunalbestyrelse.