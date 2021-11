Volleytalent udtaget til landsholdet

Det blev til en rose ved træningen for Lærke Lindeborgh Leth, som en anerkendelse af, at hun er udtaget til ungdomslandsholdet. Foto: privatfoto

Volleyball I Rosenlund Volley arbejdes der aktivt med at skabe et miljø, hvor der er fokus på det hele menneske og at udvikle unge spillere med talent såvel som skabe gode oplevelser for alle klubbens spillere.

Af redaktionen