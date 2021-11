Visioner for Jonstruplejren

Debat Jonstruplejren skal omdannes og det kræver mange overvejelser og en grundig involvering af borgere, politikere og investor.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

For os er det vigtigt at det sker med hensyn og respekt for de omgivelser lejren skal spille sammen med.

Både natur, boliger, trafikken og lokalområdet skal være i en bæredygtig balance.

Området ligger ikke stationsnært, og derfor har vi ikke planer om at bygge tæt eller højt.

I stedet kan vi sammen sørge for at der skabes nogle unikke boliger i sammenhæng med de eksisterende naturområder.

Derfor er det vigtigt med nogle konkrete rammer og begrænsninger, som sikrer at vi rammer plet. Resultaterne af omdannelsen er jo varige boliger og naturområder.

Vi starter med naturen, da den jo var her først.

Vi vil sikre den værdifulde natur, bevare fredskoven og undgå byggeri indenfor beskyttelseslinjerne omkring de fredede områder og korridorer. Vi vil sikre en grundig kortlægning af værdifulde træer, truede dyr og planter, og vi vil undersøge hvordan vi tager mest muligt hensyn til at de spændende niveauforskelle på Jonstruplejrens område bevares, de giver et unikt og særligt præg til området

Vi ønsker nogle spændende boliger af højeste arkitektoniske kvalitet – certificeret efter DGNB bæredygtighedsstandarder.

Boligernes placering skal overholde beskyttelses- og fredslinjer. Vi er åbne overfor indretninger, der giver mest muligt liv i og mellem husene. Vi ser gerne en blanding af række- eller klyngehuse og villaer og meget gerne flere former for bofællesskaber.

Det skal bygges lavt i området. Vi mener at etagehøjden bør være 2 etager. På den måde hindres indkigsgener til nuværende naboer.

Bebyggelsesprocenten vil vi gerne holde på max 25-30 procent af det område, der reelt kan bebygges, og det er afgørende at boligmængden afstemmes i forhold til, hvad naturen, institutioner og veje kan bære.

Trafikken skal kunne afvikles stille og roligt, uden at vejene i området overbelastes og der opstår kø. Samtidig skal det naturligvis være trygt for både gående og cyklister – særligt skolebørn har vores opmærksomhed. Området må ikke blive til en gennemkørsel til og fra Frederikssundsvej.

I forhold til parkeringspladser på området, så skal der etableres tilstrækkeligt til områdets beboere og gæster.

Udbygningen af Jonstruplejren giver basis for en bedre og hyppigere busdrift så behovet for egen bil nummer to mindskes.

Slut med pigtråd – lejren skal være en en åben og naturlig del af lokalområdet, hvor stisystemer og forskellige faciliteter sikrer samvær, mens levende hegn adskiller, hvor det er naturligt og hensigtsmæssigt.

Stisystemerne skal anlægges med respekt for natur og naboer, mens fællesfaciliteter som idrætshallen, legepladser, grønne områder mv., skal forbedre mulighederne for leg, sport, bevægelse og sociale aktiviteter.

Vi ser gerne et par fælleshuse, som hele lokalområdet kunne få gavn af – gerne med caféer.

Med afsæt i ovenstående er vi sikre på at Jonstruplejren vil blive en stærk del af vores fællesskab og et område som vi alle kan være glade for og stolte af.