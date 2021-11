Vilkår for skilsmissebørn

Debat Skilsmisse og separation kan avle ondt blod mellem forældre og børn, når den ene partner fremmedgør den anden partner.

Af Taner Genc (F), Kandidat til KV21, Socialrådgiver

Forældrefremmedgørelse opstår, når en forælder følelsesmæssigt manipulerer et barn til at vende sig mod hans/hendes anden forælder uden misbrug eller omsorgssvigt. Jeg ønsker, at der gøres en mere aktiv indsats i forbindelse med skilsmisser, hvor forældrene ikke kan skilles i fred og fordragelighed, men hvor den ene part tværtimod forsøger at manipulere sit barn til at vende sig mod den anden forælder, uden at der foreligger nogen grund til det som omsorgssvigt eller misbrug. Man kalder det forældrefremmedgørelse.

Mit håb er at Ballerup Kommune vil være en foregangskommune i arbejdet med at forebygge de mange uheldige konsekvenser af sådanne situationer gennem at etablere behandlingstilbud for de involverede.

I forbindelse med mit arbejde som socialrådgiver oplever jeg ofte denne problematik hos skilsmissefamilier. Mange forældre som har været udsat for forældrefremmedgørelse af den anden forælder, har brug for massive råd og vejledninger om hvordan man kan håndtere den anden forælders kroniske provokation. Det gives ikke systematisk i dag. Det betyder at de ramte forældre ofte mangler kontakt med offentlige instanser, der er lydhøre over for deres behov.

Men endnu værre er det at også børnene bliver ramt. Børn der er blevet fremmedgjort i forhold til en af sine forældre, kan ikke undgå at opleve det som et tab der sætter dybe spor i deres psykiske udvikling. Derfor bliver det en trussel mod barnets sundhed og udvikling. Det gør det endnu vigtigere at der på alle niveauer i kommunen er bevidsthed om, at sådanne problemer forekommer, og en parathed til at gøre noget for at løse problemerne.

Desværre gøres der rundt om i landet alt for lidt ved de specifikke problemer der opstår for både børn og forældre i sådanne situationer, selv om aktører på området i lang tid har udtrykt bekymring